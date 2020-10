La pesadilla está más viva que nunca para Mesut Özil. El futbolista alemán quedó fuera de la lista del Arsenal para disputar la Premier League, lo que provocó la reacción inmediata del exjugador del Real Madrid.

Al darse a conocer que Özil tampoco jugaría la Premier League, como ya sucedió con la Europa League, el alemán colgó un mensaje en redes sociales. El campeón del mundo dijo sentirse decepcionado y aceptó que hoy en día, la lealtad es muy difícil de conseguir.

“Estoy profundamente decepcionado por no haber sido registrado para jugar la Premier League. Desde que firmé mi contrato en 2018, le he entregado mi lealtad al club que amo, el Arsenal y es triste descubrir que no han sido recíprocos. He descubierto que la lealtad es muy difícil de conseguir hoy en día“, inició Mesut, quien hace unos días se ofreció a pagar el sueldo de la mascota del club.

En la misma línea, Özil dijo que se había mantenido positivo y sin decir nada, esperando tener minutos. Sin embargo, tras la pausa del coronavirus, en donde considera que estaba jugando bien pero no le han permitido tener más oportunidad.

“He intentado ser positivo y pensar que quizás tendría una opción para jugar. Por eso me he mantenido en silencio. Antes de la pausa del coronavirus, estaba realmente contento con el desarrollo que había tenido el equipo con Mikel Arteta. Podría decir que mis actuaciones habían sido a buen nivel“, continuó.

Finalmente Mesut Özil prometió no rendirse. El exjugador del Schalke dijo tener amigos y una gran conexión con los fans en Londres. Es por eso que no dejará que su etapa con el Arsenal termine de esa manera y seguirá luchando por ganarse un lugar.

“Londres aún es mi casa. Tengo buenos amigos en este club y siento una gran conexión con los fans. No importa que pase, seguiré luchando por mi oportunidad y no dejaré que mi octava temporada con el Arsenal termine de esa manera“, sentenció.

¿Desde cuándo no juega Özil con el Arsenal?

La última vez que Mesut Özil entró en una convocatoria del Arsenal fue para disputar la Jornada 29 de la Premier League, que terminó en triunfo ante el West Ham. Jugó 89 minutos y dio una asistencia, que fue justo antes del parón por el coronavirus.

Desde entonces, Özil no ha sido considerado por el Arsenal. Cabe recordar que los ‘gunners’ disputaron el resto de la Premier League y hasta la final de la FA Cup, sin el alemán.