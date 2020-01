A pesar de que se encuentra en el banquillo de uno de los equipos a los que más cariño le tiene, Rayo Vallecano, Paco Jémez echa de menos algunos aspectos del futbol mexicano, sobre todo a los árbitros, ya que éstos aguantaban vara, a diferencia de los silbantes españoles, que tienen poca paciencia y muchas ganas de mostrar tarjetas.

El timonel español que dirigió en la Liga MX al Cruz Azul, comparó la tolerancia de los silbantes en ambos países y consideró que en España hay poco margen y que en ocasiones los silbantes lo echan sólo porque sí y además si se le ocurre reclamar, le cae un partido más de suspensión.

“Si el cuento te lo cuenta Caperucita o el Lobo no tiene nada que ver. Me echa porque le da la gana y luego le digo que es muy malo. Me cae un partido por la expulsión y dos por desconsideración”, indicó el silbante respecto a la expulsión de la Copa del Rey contra el Tarazona.

El timonel recordó que en el partido le dijo al árbitro que sacara las tarjetas “en lo realmente necesario”, y como consecuencia le cayó la tarjeta roja. “Tienen un complejo de inferioridad tan grande que se defienden con tarjetas”, indicó el timonel del Rayo, quien recordó que en México existe un margen más amplio.

“A mí en eso me gustaban mucho de los mexicanos. Te cagas en su padre y ellos, en tu madre. Y se seguía. En España parecen intocables y son una minoría porque nuestros árbitros han mejorado muchísimo”.

Y para muestra los constantes reclamos de André-Pierre Gignac, quien rara vez es amonestado por ello o las burlas de Francisco Chacón a Miguel Herrera ante sus infinitos reclamos desde el banquillo, aunque esto le costó una suspensión.