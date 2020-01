Jémez defiende al DT del Málaga: “Hay que ser un hijo de pu😳 para hacerle esto”

Además de los jugadores y afición del Málaga, el técnico del Rayo Vallecano, Paco Jémez, se unió a las muestras de apoyo hacia el técnico Víctor Sánchez, de quien se filtró un video íntimo, por el cual fue suspendido de sus funciones como estratega mientras se realiza una investigación.

Sánchez, exjugador del Real Madrid, acusa que el video es parte de una extorsión, además de que la divulgación de éste es un delito. Su pareja, May Catalina, hizo un llamado a enfocar la atención en las personas que intentan chantajear al estratega y quien ya ha dejado el caso en manos de la policía.

En el mismo tono se mostró el extécnico de Cruz Azul, Paco Jémez, quien lamentó la forma de actuar de las personas que han puesto contra la pared al estratega del Málaga.

“Estamos en un país en el que damos pena. Más que el país somos las personas, damos pena… hay que ser muy mala persona y muy hijo de puta para hacerle lo que le están haciendo”, comentó a Marca. “No hablo del Málaga, sino de los que han difundido el vídeo”.

Indicó que en este punto ya no importa la decisión de la directiva del Málaga sobre su continuidad en el banquillo, ya que su imagen ha sido severamente manchada, ante su familia y a la vez su carrera como director técnico también podría estar en juego.

“Esto es arruinarle la vida hablando en plata. Si su familia no está unida y no son capaces de sacar esto adelante te puede arruinar la vida en todos los aspectos… y que haya personas que son capaces de hacer esto me parece de lo más denigrante, de lo más bochornoso y penoso, pero bueno, es el país que tenemos”, declaró el estratega.