Lionel Messi se quedó en el Barcelona y eso parece que son buenas noticias para el club catalán. El argentino ya ha participado en los juegos de pretemporada y ya marcó un golazo frente al Girona previo al arranque del equipo en la liga española, sin embargo no todo es miel sobre hojuelas, de acuerdo con Paco Jémez, extécnico del Rayo Vallecano.

Ver esta publicación en Instagram GOLAZO 🚀 @leomessi Una publicación compartida de FC Barcelona (@fcbarcelona) el 16 Sep, 2020 a las 11:00 PDT

El timonel recordó que el argentino se quedó contra sus deseos y eso representa un problema no sólo para la directiva, sino para el técnico Ronald Koeman, quien será el encargado de limpiar el desastre de la temporada anterior, la cual terminó con la eliminación 8-2 en cuartos de Final ante el Bayern Munich.

Koeman paga el conflicto Messi-Bartomeu

“Como entrenador no me gustaría tenerlo a disgusto (a Messi). Koemen tiene un muerto importante, se ha encontrado con algo que él no ha comido ni ha bebido, con un problema generado por otras personas, pero que debe arreglar y asumir él”, indicó en una entrevista difundida por Mundo Deportivo.

Las críticas y señalamientos se han dirigido hacia el presidente del equipo, Josep María Bartomeu, quien termina su mandato el próximo 1 de julio y precisamente sobre él se expresó el extimonel del Cruz Azul al considerar que lo ideal habría sido hacer todo lo posible para que el argentino se fuera.

“Es una gran noticia que se quede, pero yo no estaría tan contento como parece estarlo el Barça. Se queda porque la han obligado, no se ha quedado a gusto. Lo han engañado y ninguneado. Si es verdad lo que dice en la entrevista, y esto no es un buen asunto… Si yo fuera presidente del Barça haría todo lo posible para que Messi se marchara porque si no lo van a reventar”, comentó.

Más de 14 mil votan contra Bartomeu

Barcelona realizará elecciones el 20 y 21 de marzo del 2021 para elegir nuevo presidente y el 1 de julio Bartomeu tendría que finalizar su mandato, sin embargo, los tiempos podrían ser modificados debido al voto de censura, que forma parte de un proceso para forzar la sustitución del presidente.

Para que el proceso continúe se deben recabar al menos 16 mil 520 firmas antes de este jueves 17 de septiembre a las 15:00 horas de España (8:00 de la mañana de México). Hasta este miércoles se habían recolectado casi 15 mil.

En caso de conseguir la cantidad se llevaría a cabo una consulta entre los socios, que deben acumular el 66 por ciento de votos en contra del actual presidente para forzar su salida. El País recuerda que esto ya ocurrió en 1998 con Josep Lluis Núñez y en 2010 con Joan Laporta.