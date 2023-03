El famoso “gatillero”, es uno de los jugadores más carismáticos de la Liga MX, después se volvió entrenador y no le fue tan bien, incluso cuando Paco Palencia se fue a prepararse a España.

Como jugador fue un crack total en Cruz Azul, Chivas, los periquitos de Barcelona y hasta con los Pumas. En el banquillo no ha logrado replicar el éxito que tuvo como delantero.

Lo intentó como director deportivo de Chivas, pero no rifó. Se fue a la ‘Madre Patria’ para prepararse y su primer trabajo se dio con el Sant Cugat, pero tampoco le ha ido como esperaba.

Juan Francisco Palencia como DT – Foto: Getty Images

Tras su aventura por España, Paco Palencia probó suerte en la Liga MX con Pumas, Lobos BUAP y Mazatlán, pero duró muy poquito en estas chambas y por eso, regresó a España para seguir aprendiendo.

¡Vuelve a México! Pero no se emocionen, porque Paco Palencia no regresa a la Liga MX, es más, no regresa al futbol mexicano a trabajar. Su nuevo rol no tiene nada que ver con el deporte, pero sí con la cocina en un reality show.

Paco Palencia estará en reality show – Foto: Agencia Mexsport

Paco Palencia nuevo participante de Masterchef México

Pues sí amigos sopilectores, porque Paco Palencia cambió los entrenamientos, la táctica y la estrategia para enfocarse en los instrumentos de cocina y las recetas para preparar platillos.

El “Gatillero” será uno de los integrantes de la nueva temporada del reality show ‘Masterchef’ en su edición de celebridades, además, compartirá la cocina con otros deportistas como el Cibernético y el ‘Travieso’ Arce.

Paco Palencia estará en Masterchef – Foto: Agencia Mexsport

“Yo encantado de estar con todos ustedes, con la buena vibra que se respira aquí y yo vengo porque me encanta comer y más, compartirlo con gente y celebridades que todo mundo los conocemos, entonces, estoy muy feliz“, dijo Paco Palencia en entrevista.

Así que, el “gatillero” tendrá una nueva experiencia profesional, pero lo positivo futbolísticamente hablando es que ya se encuentra en nuestro país y en una de esas, lo vemos de regreso en la Liga MX.

Paco Palencia como DT de Mazatlán – Foto: Agencia Mexsport