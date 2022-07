Marcelo Flores o también conocido como ‘La joya de la corona del futbol mexicano’ tomó la decisión de dejar al Arsenal -por lo menos esta temporada- para unirse con el Real Oviedo.

Seguramente no fue una decisión sencilla para el futbolista mexicano, pues el Arsenal es uno de los grandes equipos de la Premier League, aunque en los últimos años esté en crisis.

Peeeeeeero, Marcelo Flores buscó tener más continuidad con un equipo y en el Real Oviedo encontró esa posibilidad, que lo pueda ayudar a tener ritmo y en una de esas, hasta ser convocado para Qatar 2022.

Afortunadamente para Marcelo Flores, encontrará una directiva que lo arrope de la mejor manera, porque si no lo saben, los nuevos dirigentes del Real Oviedo está conformada por mexicanos.

Entre que son peras o son manzanas, el equipo español ya presentó oficialmente a Marcelo Flores como su jugador y usará el dorsal 19 con el Real Oviedo, así que, la nueva aventura del mexicano comienza de la mejor manera.

Foto: Twitter (@RealOviedo)

Las primeras palabras de Marcelo Flores como jugador del Real Oviedo

En una rueda de prensa junto a Tito Blanco, director deportivo del Real Oviedo, así fue la presentación de Marcelo Flores como el mediocampista del equipo español.

“Estamos muy contentos de tener a Marcelo aquí. En el momento en el que se nos planteó la posibilidad sabíamos que podría ser un jugador que nos va a aportar calidad y talento en fase ofensiva, con desequilibrio y gol. Quiero agradecer la predisposición del jugador y su familia por estar aquí“, dijo Tito Blanco.

Pero Marcelito Flores también habló sobre su nuevo equipo: “Estoy muy contento de estar aquí, he tenido un gran recibimiento. Ahora es momento de trabajar muy fuerte por el equipo, quiero demostrar lo que puedo hacer en el fútbol. La decisión de venir al Real Oviedo es mía y de mi familia. Es un salto grande, pero me he preparado para ello, con entrenamientos y trabajo para ganar experiencia. Vengo a buscar mi sitio en el equipo“, mencionó el mexa.

Foto: Twitter (@RealOviedo)

¿Cuándo podría debutar el mexicano?

Real Oviedo tiene un partido amistoso este miércoles 27 de julio contra el Burgos, así que, podríamos ver los primeros minutos de Marcelo Flores, aunque la decisión la tomará el cuerpo técnico.

“No es una decisión mía, pero me siento bien y estoy listo. Yo soy un jugador de ataque, puedo jugar en la posición ofensiva que sea“, agregó el joven mexicano.

En caso de que no vea minutos contra el Burgos, podría debutar el seis de agosto contra el Racing en un partido amistoso, el último del Real Oviedo de la pretemporada.

Porque el nuevo equipo de Marcelo Flores arranca su participación en LaLiga SmartBank el 15 de agosto como locales ante el Andorra.

Foto: Twitter (@RealOviedo)