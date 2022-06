La emoción de un o una deportista cuando logra algo que se creía imposible, es incomparable. Tal es el caso de la tenista mexicana Fernanda Contreras y la más reciente hazaña que logró al meterse en el cuadro principal de singles de Wimbledon (¡histórica!).

Fernanda Contreras no tenía nada fácil el camino, pues debía sortear a tres rivales si pretendía jugar en el All England Lawn Tennis Club… y lo hizo.

Por acá puedes checar cómo fue que Fernanda Contreras calificó al cuadro final de Wimbledon, pero antes de eso tienes que conocer las palabras que dijo en la entrevista tradicional que se le hace a todos los ganadores en un partido de este deporte.

La mexicana festejó de una forma muy emotiva con la bandera de nuestro país en manos, para después mostrar su enorme emoción por jugar su segundo Grand Slam en un mismo año, a través de las palabras.

“¡Estoy en shock, es pura felicidad. Fue un gran partido!”, expresó, además de reconocer el gran encuentro que brindó su rival Timea Babos: “Felicito a Timea, su servicio es fantástico, es una gran competidora. La felicito porque jugó muy bien”.

Fernanda Contreras también habló sobre lo diferente que es jugar en la arcilla de Roland Garros y en el césped de Wimbledon. Y como notarás en sus palabras, parece que la superficie de Londres le va mucho mejor.

“Viajé directo tras Roland Garros y mi entrenador me dijo que el pasto es muy distinto, que tuviera cuidado. Vi que no podía deslizarme nada, todo lo opuesto a la arcilla. Me comenzó a gustar, ayuda a mi servicio. Me gusta y cuando te caes, no te cortas. Es como una pequeña almohada”. (¡Awww!).