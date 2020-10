Es todo un líder, sí. Será el mentor de Tua Tagovailoa, sí. Lo cierto es que Ryan Fitzpatrick también es humano y por eso reconoció que ser banqueado por los Dolphins fue algo que le rompió el corazón, más allá de que pasaría en algún momento u otro.

En una videoconferencia de prensa, Ryan Fitzpatrick reconoció que al enterarse de la noticia, le dolió el corazón y así estuvo todo el día. El propio head coach de los Dolphins, Brian Flores, fue quien le informó de la decisión a partir de la Semana 8 de la NFL.

“Sentía que era mi equipo y por eso mi corazón se sintió tan pesado y me dolió todo el día. Fue desgarrador para mí. Básicamente me despidieron ayer y hoy mi día consistió en tener zoom con el tipo que me despidió, y sentarme cuatro horas en un cuarto con el tipo que me reemplazó“, dijo Fitzpatrick.

En la misma línea, Ryan Fitzpatrick dijo que pese a que había sido banqueado en otros equipos, esta vez con los Dolphins realmente le dolió porque sentía que Miami era suyo. Aún así, como el profesional que es, espera hacerlo de la mejor manera para Tua Tagovailoa.

“He sido banqueado de todas las maneras pero este fue el primer lugar, además de Buffalo, en el que me sentía completamente comprometido. Sentí que era mi equipo. Una vez que esto comience de nuevo, debo hacer todo lo posible para ayudar a Tua. Quiero que lo haga bien“, continuó.

Here’s the video of Ryan Fitzpatrick zoom conference.

He also added: “I’ve been benched for all kinds of different ways but this was kind of the first place other than Buffalo that I’ve been fully committed and invested. I felt like it was my team.” pic.twitter.com/tFOZjmCsCu

— Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) October 21, 2020