El mundo de la lucha libre es bastante extraño, porque a diferencia de otros deportes, aquí no hay pretemporada, vacaciones o temporada de fichajes para los luchadores de AEW y WWE.

Básicamente, la temporada de fichajes para las empresas de lucha libre es una auténtica carnicería, porque están al pendiente de los contratos de los personajes que les interesan.

Acá está interesante la cosa, porque técnicamente no hay fichajes. O sea, que la WWE jamás ha pagado dinero para llevarse a un luchador de alguna otra empresa y viceversa.

¿Cómo se concretan los traspasos en la lucha libre?

Existen muchas maneras de que un luchador vaya de una empresa a otra, pero lo que nunca se ha visto o difícilmente se vea, es que los dueños de las empresas se sienten a negociar algún traspaso.

Y no es que no se sienten juntos a negociar porque no quieran, sino porque no se acostumbra a hacer eso y encima, existe una gran rivalidad entre empresas como para ser noble con la competencia directa.

Así que, lo que se estila en la lucha libre, por lo menos con WWE, AEW, la extinta WCW, TNA, NJPW y miles de empresas, es esperar a que terminen los contratos de los luchadores.

Peeeeeeeeeeeeeero, aquí va una gran polémica, porque desde antes de que se terminen dichos contratos, algunas empresas tientan desde antes a los atletas con ofrecimientos para sus empresas.

Por eso la rivalidad entre los dueños de las empresas y la nula posibilidad de que en algún momento se sienten a negociar para traspasos de luchadores o colaboraciones.

¿Cómo está el panorama de los luchadores en la agencia libre?

No pondremos a todos los luchadores del mundo, incluso, no tenemos el listado de las empresas más importantes del mundo, AEW y WWE, sino de sólo algunos de los que sí se ha informado sobre su contrato.

Así que, aquí va el panorama para que nuestros sopilectores comiencen a hacer sus apuestas sobre continuar en las empresas que actualmente los tienen o los veremos en alguna otra compañía.

WWE

Luchador Contrato hasta Alexa Bliss A finales de 2023 Drew McIntyre A inicios de 2024 (según Fightful) Becky Lynch Verano de 2024 Ricochet Verano de 2024 Kofi Kingston Hasta diciembre de 2024 Big E Hasta diciembre de 2024 Xavier Woods Hasta diciembre de 2024 Randy Orton A finales de 2024 Kevin Owens Hasta 2024 LA Knight Hasta 2025 The Miz Hasta 2025 Dragon Lee Hasta 2025 Undertaker Hasta 2034, firmó por 15 años en 2019

AEW

Luchador Contrato hasta MJF 1 de enero de 2024 Andrade Verano de 2024 Young Bucks Hasta 2027 Malakai Black (antes Aleister Black en WWE) Hasta 2027 Kenny Omega Hasta 2027 Jon Moxley (antes Dean Ambrose en WWE) Hasta 2027 “Hangman” Adam Page Hasta 2027 FTR (antes The Revival en WWE) Hasta 2027 Adam Cole Hasta 2027 Kyle O’Reilly Diciembre de 2026 Evil Uno Hasta verano de 2026 Miro (antes Rusev en WWE) Hasta principios de 2026 Bryan Danielson (antes Daniel Bryan en WWE) Septiembre de 2024

Luchadores sin contrato con ninguna empresa

Luchador Austin Aries (exWWE y TNA) Bobby Fish (exWWE, AEW y TNA) Dalton Castle (exROH) EC3 (exTNA y WWE) Joey Janela (exAEW) Marty Scurll (exNJPW y ROH) Matt Cardona (Zach Ryder en WWE y exTNA) Mustafa Ali (exWWE) Dolph Ziggler (exWWE y posiblemente vaya bajo el nombre de Nic Nemeth) CM Punk (exAEW y WWE)

Otros agentes libres por los que AEW y WWE se relamen los bigotes

Existen otras empresas en las que hay grandes talentos, por los que WWE a AEW darían lo que fuera por tener en sus plantillas. Uno de ellos es Will Ospreay, que termina contrato con NJPW.

Por estar en la empresa nipona, ha aparecido en varios eventos de AEW, pero eso no quiere decir que firmará con ellos cuando se acabe su contrato a inicios de 2024, porque la WWE está muy interesado en él.

Otra de las caras que podrá cambiar de compañía es Deonna Purrazzo, actualmente con TNA y bajo contrato hasta 2023. Ya estuvo en WWE y en la pandemia la echaron, pero ha crecido como una de las mejores mujeres en la lucha libre.

En Major League Wrestling, tienen un talento que llama la atención a varias de las grandes compañías de la lucha libre, especialmente WWE y AEW. Alex Hammerstone ya pidió su salida de la empresa y tiene contrato durante el 2023.

Además, falta el tema de Matt Riddle, que lo corrieron de WWE por escándalos en un aeropuerto y varias empresas no verían con malos ojos sumarlo a sus plantillas.

