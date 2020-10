El coronavirus ya es el pan de cada día en la NFL. Las Carolina Panthers colocaron a su pateador y a un tackle ofensivo en la reserva de lesionados / coronavirus, llegando a un total de cuatro jugadores que han sido puestos ahí.

De cara al duelo de la Semana 7 de la NFL, en el que se medirán a los New Orleans Saints, los Panthers reabrieron sus instalaciones pero el pateador, Joey Slye y el tackle ofensivo, Trent Scott, fueron colocados en la reserva de lesionados / coronavirus.

Apenas el pasado lunes 19 de octubre, las Panthers habían colocado al guardia Michael Schofield en la reserva de lesionados / coronavirus. Hasta ese momento, sólo había un jugador en esa lista y fue luego de haberse medido a los Falcons, que tenían un caso.

De acuerdo a información de Adam Schefter de ESPN, Joey Slye y Michael Schofield fueron colocados en la reserva de lesionados / coronavirus debido a que estuvieron en contacto con alguien que sí había contraído el virus.

Panthers placed K Joey Slye and OL Trent Scott on the reserve/COVID-19 list. They are going on the Covid Reserve List not because of a positive test but because of close contact, per source.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) October 21, 2020