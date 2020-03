Italia, uno de los países más afectados debido al coronavirus, no la está pasando nada bien desde hace unos días y es que la cifra de muertes por esta enfermedad es alarmante y los residentes viven con miedo y tristeza, tal como el ‘Papu’ Gómez, jugador del Atalanta, quien confesó que la ciudad debería estar feliz por el éxito del equipo, como en días pasados pero hoy sus familias y amigos sólo sufren.

De acuerdo a declaraciones dadas a ‘Sky Sports’ y rescatadas por ‘ESPN’, Alejandro el ‘Papu’ Gómez relató cómo viven día con día en Bérgamo, pues el panorama es triste, desalentador, no hay felicidad e incluso pasan miedo todo el tiempo.

“Mi estado de ánimo no es el ‘top’. La situación del país no es la mejor, uno trata de ser positivo, pero cada día hay noticias feas. Cuando te levantas y miras las noticias te entra tristeza, nuestras familias y amigos sufren. No se puede hacer otra cosa que quedarnos en casa, ser positivos y esperar que todo esto pase pronto”, mencionó el jugador del Atalanta.

Además de esto, confesó que extraña la felicidad que se vivía en la ciudad y es que el Atalanta estaba dando una gran exhibición en la Champions League y la Serie A (desde hace años) pero ahora todo se tornó gris y no saben si pronto volverán a esos días.

“En los últimos cuatro años con el Atalanta hemos dado mucha felicidad a una ciudad entera. Lo que vivimos ahora es algo terrible, que todavía no sé explicar, no afecta solo a Bérgamo sino a toda Lombardía y toda Italia. Somos el país más afectado”, mencionó el ‘Papu’ Gómez.

Por último el ‘Papu’ Gómez se dijo confuso sobre cuándo volverán a jugar y es que el coronavirus hace todo muy complicado, por lo que incluso el pensar en jugar a puerta cerrada, podría traer grandes consecuencias.

“No sé si se reanudará la temporada, si volveremos a jugar este verano o en unos meses. Lo más importante es que se arregle esta situación. Será difícil volver a jugar pronto, puedes jugar a puerta cerrada, pero aun así tienes que viajar, coger vuelos, desplazarte con el autobús, alojarte en hoteles. ¿Cómo puedes volver a jugar?, es lo que me pregunto”, sentenció el ‘Papu’ Gómez.