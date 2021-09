Russell a Mercedes: Así luciría la parrilla de la Fórmula 1 en la temporada 2022

¡Cambios por aquí, cambios por allá! Este año todavía tiene varias carreras por delante en la Fórmula 1, pero las escuderías ya comenzaron la preparación para 2022 con nuevos contratos, renovaciones y despedidas. Sin duda, Mercedes ha sido el protagonista en las últimas horas.

Primero se anunció la salida de Valtteri Bottas, quien será piloto de Alfa Romeo. El GP de los Países Bajos mostró algunas diferencias de opinión entre el finlandés y el equipo. Pero ahora, ese segundo asiento ya tiene nombre y apellido: George Russell.

Y eso no es todo. Kimi Raikkonen anunció su retiro al final de esta temporada, por lo que la Fórmula 1 sufrirá más movimientos en 2022. Ya se habla del regreso de Alex Albon a la parrilla -con Williams- y de los posibles cambios en Haas.

Lewis Hamilton y George Russell: Como ya es costumbre, la escudería comandada por Toto Wolff será favorita al campeonato. La pelea con Red Bull se apretó en 2021 con la llegada de Checo Pérez y las actuaciones perfectas de Max Verstappen.

Sin embargo, el poderío de Hamilton se verá reforzado por su nuevo compañero. Russell ha mejorado en las últimas semanas con Williams y ocupó la P2 del Gran Premio de Bélgica, que al final le valió su primer podio en la F1.

Max Verstappen y Checo Pérez: La renovación del piloto mexicano asegura que esta dupla se mantendrá unida por al menos otro año. El neerlandés se perfila como favorito al título, pero enfrente tiene a Hamilton como principal rival y necesita de Pérez para neutralizarlo esta y la próxima temporada.

Lando Norris y Daniel Ricciardo: Salvo algún giro completamente inesperado, McLaren también mantendrá a sus pilotos para la temporada 2022 de la Fórmula 1. Ambos escuderos firmaron extensión y llegada al equipo este año, por lo que se espera al menos otra temporada de esta dupla.

Sebastian Vettel y ¿Lance Stroll?: El ex Ferrari luce firme en esta escudería y su contrato termina hasta los últimos meses de 2023. Por su parte, Stroll no ha firmado renovación, pero los rumores apuntan a que está cerca a concretarse y anunciarse.

Charles Leclerc y Carlos Sainz: Mientras el contrato de Leclerc seguirá vigente hasta 2024, el del español expira en 2022 y tiene un año más de seguridad en la Fórmula 1. Poco a poco, esta dupla ha encontrado un lugar fuerte en la parrilla y en cada carrera, por lo que vislumbran nuevos triunfos.

Esteban Ocon y Fernando Alonso: Este equipo tampoco tiene presupuestadas más modificaciones. Alonso regresó a la Fórmula 1 con un contrato hasta 2022. Mientras tanto, el francés firmó hasta 2024.

Pierre Gasly y Yuki Tsunoda: El futuro era incierto tanto para el francés, como para el japonés. Pero una vez que terminó la novela de Mercedes con Bottas y Russell, se confirmó que ambos permanecerán en su equipo actual.

