Lo que necesitas saber: Max Verstappen dominó la Q1, Q2 y Q3 del Gran Premio de Arabia. Consigue su pole 34 y Checo Pérez saldrá tercero

Checo Pérez ganó el Gran Premio de Arabia Saudita en el 2023, ¿por qué no ilusionarse con que repita la hazaña este 2024? Se corrió la Qualy del GP de Arabia y aquí te decimos desde qué lugar saldrán los autos en la carrera del sábado (no lo olvides: la carrera será en sábado, no en domingo; aquí te contamos el motivo).

Y es que comenzamos hablando de ilusionarnos porque Checo Pérez tuvo por varios momentos la pole. Al final Max Verstappen volvió a llevársela y Charles Leclerc también le comió el mandado, pero el mexicano largará desde la segunda fila en la segunda carrera del año dentro de la Fórmula 1.

Checo Pérez / Foto: MexSport

Parrilla de salida del Gran Premio de Arabia Saudita

Lugar Piloto Escudería 1 Max Verstappen Red Bull 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Checo Pérez Red Bull 4 Fernando Alonso Aston Martin 5 Oscar Piastri McLaren 6 Lando Norris McLaren 7 George Russell Mercedes 8 Lewis Hamilton Mercedes 9 Yuki Tsunoda Visa Cash RB 10 Lance Stroll Aston Martin 11 Oliver Bearman Ferrari 12 Alex Albon Williams 13 Kevin Magnussen Haas 14 Daniel Ricciardo Visa Cash RB 15 Nico Hulkenberg Haas 16 Valtteri Bottas Kick Sauber (Stake F1) 17 Esteban Ocon Alpine 18 Pierre Gasly Alpine 19 Logan Sargeant Williams 20 Guanyu Zhou Kick Sauber (Stake F1)

Verstappen ganó la pole en el GP de Arabia / Foto: @F1

Bandera roja en Q2 por la salida de Hulkenberg

Nico Hulkenberg venía encontrando ritmo y andaba en zona de Q3 cuando presentó problemas en su auto. La salida de su Haas provocó bandera roja con casi 10 minutos por correr en la Q2.

Ollie Bearman, quien tomó el lugar de Carlos Sainz en Ferrari, dejó grandes sensaciones, pero al final no le alcanzó para superar a Lewis Hamilton y quedó fuera.

Eliminados Q2

Oliver Bearman | Ferrari

Alex Albon | Williams

Kevin Magnussen | Haas

Daniel Ricciardo | Visa Cash RB

Nico Hulkenberg | Haas

Foto: @F1

Kick Sauber y Alpine fueron un desastre y en la Qualy del GP de Arabia

Los dos autos de Kick Sauber fueron los grandes perdedores de la Qualy del GP de Arabia Saudita. Ni Bottas ni Zhou lograron pasar a Q2; de hecho el piloto chino no marcó tiempo en la Q1 por la reconstrucción de su auto tras chocar en la tercera práctica libre.

Los autos de Alpine tampoco fueron capaces de llegar a Q2; curiosamente, los 5 eliminados en la Q1 del GP de Arabia fueron los mismos que quedaron fueran en la misma etapa en Bahrein. Consistencia, le llaman.

Eliminados Q1

Valtteri Bottas | Kick Sauber

Esteban Ocon | Alpine

Pierre Gasly | Alpine

Logan Sargeant | Williams

Guanyu Zhou | Kick Sauber

Zhou fue el peor en la Qualy del GP de Arabia

Te puede interesar