MLB: 10 casos de coronavirus obligan a posponer el juego entre Marlins vs Orioles

La temporada en la MLB recién está comenzando y así como ha pasado en otras ligas, como la Liga MX o la MLS por ejemplo, el COVID-19 ya afectó a este deporte. Se reportó un total de 10 casos positivos en los Miami Marlins, por lo que su juego inaugural ante los Baltimore Orioles ha quedado cancelado, pues no se tienen las condiciones adecuadas para llevarse a cabo.

La MLB anunció desde hace unas semanas un protocolo de sanidad muy extenso, donde se dejó claro que un partido podía ser cancelado si se ponía en riesgo la integridad de los jugadores por el coronavirus o si no habían las condiciones adecuadas para jugar, como por la lluvia, hecho que ya sucedió hace unos días con los Yankees.

De acuerdo a información de Jeff Passan de ‘ESPN’, fue como se dio a conocer la situación de los Miami Marlins. Parece que en las pruebas previas al juego de este lunes arrojaron 10 casos positivos de coronavirus, donde 8 son jugadores y 2 son coaches, por lo que no están en condiciones de jugar.

Eight more players and two coaches with the Miami Marlins have tested positive for COVID-19, as an outbreak has spread throughout their clubhouse and brought the total of cases in recent days to at least 14, sources familiar with the situation tell me and @JesseRogersESPN.

— Jeff Passan (@JeffPassan) July 27, 2020