Lo que necesitas saber: El Super Bowl LX se jugará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

El primero de los dos juegos de Campeonato de Conferencia de la NFL ya se jugó, siendo New England Patriots uno de los dos equipo que jugará el Super Bowl LX el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Ahora, solo falta ver quién ganará en el encuentro entre Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams para conocer ambos finalistas de esta temporada.

New England Patriots obtienen su pase al Super Bowl LX // X:@NFL

New England Patriots consigue el Campeonato de la Conferencia Nacional

El primer partido del día resultó estar lleno de emociones, intensidad y hasta nieve… digna de una final de Campeonato de la Conferencia Nacional, donde New England Patriots obtuvo la victoria y el boleto para disputar el Super Bowl LX.

Con un marcador 10-7, el conjunto de Drake Maye (quién fue clave para el triunfo de hoy) derrotó a Denver Broncos, equipo que abrió el marcador al minuto 10 del primer cuarto pero que no lograron imponerse ante los Patrios.

El partido fue una ida y vuelta entre ambos equipos pero una patada clave que falló Wil Lutz le costó el empate del encuentro a los Broncos y Bo Nix no pudo hacer nada… viendo a su equipo desde las gradas.

Ahora, los Patrios regresan al Super Bowl 6 años, 11 meses y 22 días después de su última vez… en busca de repetir su victoria.

New England Patriots obtienen su pase al Super Bowl LX // X:@NFL

Último boleto para el Super Bowl XV: Seattle Seahawks vs Los Ángeles Rams

Ahora, con el primer resultado listo, solo queda pendiente el encuentro entre Seattle Seahawks y Los Ángeles Rams, quienes jugarán este mismo domingo a las 5:30 de la tarde.

Seattle buscará la victoria como local, con un ataque explosivo de su quarterback Sam Darnold… mientras que los Rams llegan con una victoria en tiempo extra contra los Chicago Bears, demostrando su carácter y que darán todo para ganar.

Este será el tercer enfrentamiento entre ambos equipos en la temporada, siendo la oportunidad perfecta para que demuestren su rivalidad y lo den todo en la cancha.