Pásele a lo barrido, que este martes 18 de abril, conoceremos a los primeros semifinalistas en la Champions League. Real Madrid ya tiene pie y medio, y algo tenemos seguro, un italiano estará en semis, ya sea el Napoli o el Milan.

Y si no están tiene en contexto cómo estuvieron los partidos de ida, no se preocupen, que aquí en Sopitas.com les damos una pequeña introducción para que no se les pase nada.

Básicamente, el Real Madrid se aprovechó gacho del mal momento del Chelsea y le conectó dos gol(p)es, que lo dejaron virtualmente noqueado. Milán tomó ventaja de la localía y se chamaqueo al Napoli, aunque solamente fue por un gol.

Benzema tiene de cliente al Chelsea – Foto: Reuters

Las acciones de los cuartos de final de vuelta en la Champions League

Chelsea vs Real Madrid

Primer tiempo

Minuto 5: El Chelsea con un planteamiento extraño de Frank Lampard, casi sin atacantes cuando lo que más necesita son goles

Minuto 9: Carleto está probando con Camavinga como lateral por derecha, ha tenido un inicio titubeante, pero sin cometer errores graves

Sorpresa en los partidos de Champions League, Eduardo Camavinga como lateral – Foto: Getty Images

Minuto 10: N’Golo Kante falló una clarísima que podría acercar al Chelsea en el marcador, un osote a lo que no nos tiene acostumbrado el francés

Napoli vs AC Milan

Primer tiempo

Minuto 4: Napoli ya tuvo la primera de peligro con un tiro libre de Piotr Zielinski

Minuto 8: Kvaratskhelia mete un tiro de Maignan logra atajar sencillo, el Napoli más insistente

Minuto 14: El Napoli tiene cuatro remates a portería, por ninguno del AC Milan; aunque, sólo uno a puerta de los napolitanos

Alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Eduardo Camavinga, David Alaba, Eder Militao y Dani Carvajal; Luka Modric, Toni Kroos y Fede Valverde; Vinicius Jr., Karim Benzema y Rodrygo

Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Wesley Fofana, Reece James y Marc Cucurella; N’Golo Kante, Enzo Fernández, Mateo Kovacic y Conor Gallager; Kai Havertz

Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus y Mario Rui; Tanguy Ndombele, Stanislav Lobotka y Piotr Zielinski; Matteo Politano, Victor Osimhen y Khvicha Kvaratskhelia

AC Milan: Mike Maignan; Theo Hernández, Fikayo Tomori, Simon Kjaer y Davide Calabria; Sandro Tonali, Rade Krunic, Ismael Bennacer; Rafael Leao Brahim Díaz y Olivier Giroud

Todo listo para la vuelta de los cuartos de final de la Champions League – Foto: Getty Images

Fun Facts de los partidos de Champions League

Estos encuentros tienen muchísima historia, algunos datos perturbadores (léase con voz de Dross) y lo más importante, muchas, pero en realidad muchas historias detrás.

¿Cómo podemos explicar que el Chelsea tiene de hijo al Real Madrid? Porque en el historial general, los ‘Blues’ mantienen una paternidad sobre los merengues, con todo y que en la ida, el club español ganó.

Peeeeeeeeeeeeeeeeeeeero, Karim Benzema anda encendido contra el Chelsea -en realidad contra equipos ingleses en Champions League-, porque en el último año, el Madrid le ha hecho seis goles al club londinense, cinco de ellos han sido del famoso ‘gato’.

Meme de la paternidad de Benzema con Chelsea – Foto: Sopitas.com

Ahora, si vamos al otro enfrentamiento en Italia, la Shampions tendrá el tercer enfrentamiento entre Napoli y Milan en menos de semana y media, con saldo a favor de los rossoneros con dos triunfos.

La cosa es que, esos dos enfrentamientos en los que el Milan salió con la mano arriba, fueron sin Victor Osimhen en el campo, porque el delantero del Napoli estaba lesionado.

Para la vuelta en el estadio Diego Armando Maradona, no sólo pedirán la ayuda de la ‘Mano de dios’, sino que tendrán de regreso a su temible artillero y con ganas de hacer goles.

Se perdió la máscara de Victor Osimhen, su amuleto como goleador – Foto: Getty Images