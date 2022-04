¡Pura magia y calidad! Los partidos imperdibles del Mundial de Qatar 2022

No hay fecha que no llegué ni plazo que no se cumpla y las selecciones clasificadas al Mundial de Qatar 2022 ya conocen su futuro dentro de la Copa del Mundo. Uno de los atractivos de este torneo, es la oportunidad de ver partidazos entre selecciones de alto nivel.

Y para el Mundial de Qatar 2022 no es la excepción, pues además tuvimos la suerte -como aficionados- de que muchas selecciones consideradas top en el futbol, estuvieron en el bombo dos del sorteo de la Copa del Mundo, esto generó una alta posibilidad de partidazos.

Obviamente el Mundial siempre nos entrega partidazos, porque en las fases eliminatorias sólo las mejores selecciones llegan, pero en la fase de grupos podemos disfrutar de uno que otro partido que se llevará los reflectores y se robará el tiempo de TV.

Hace cuatro años, tuvimos la suerte de ver a Cristiano Ronaldo y Portugal enfrentando a España, el Bélgica contra Inglaterra y aquel inolvidable día del padre en que el Chucky Lozano le dio el triunfo a la Selección Mexicana sobre Alemania.

Afortunadamente para todos y cada uno de los amantes del futbol, y del Mundial de Qatar 2022, el sorteo de la Copa del Mundo no decepcionó, por lo que tenemos unos auténticos partidazos de pronóstico reservado y que nos tendrán con ojos de corazón como el emoji.

Los partidazos que tendremos en el Mundial de Qatar 2022

Argentina vs México

La Selección Mexicana enfrentará en la fase de grupos a uno de sus némesis históricos en el Mundial, además el verdugo en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Lionel Messi se medirá al Chucky Lozano en Qatar 2022, uno de los partidos atractivos.

España vs Alemania, a robarse los reflectores en Qatar 2022

Una final adelantada, pero en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. El que Alemania haya caído en el ranking FIFA, ayuda a que tengamos partidos como estos. España de Luis Enrique se medirá a la siempre contendiente, Alemania.

Portugal vs Uruguay

Ya vimos un partido entre estos dos en Rusia 2018, por lo que habrá revancha de aquel partido y con un Cristiano Ronaldo, posiblemente su última Copa del Mundo, pero también de la generación uruguaya de Luis Suárez y Edinson Cavani.

Inglaterra vs Estados Unidos

Fuera del tema del futbol, un encuentro bastante atractivo por el tema político, y también dentro del terreno de juego. Estados Unidos tendrá la prueba de fuego en este crecimiento contra una potencia del futbol, que también busca dar el golpe de autoridad en una competencia como el Mundial de Qatar 2022.

Francia vs Dinamarca

Dinamarca es una selección que sorprendió en la Eurocopa 2020 por su talento y tiene mucho, además tendrá el regreso de Christian Eriksen, que se enfrentará a la campeona del mundo y con la firme intención de repetir levantar el campeonato.

Bélgica vs Croacia

Uno de los partidos más atractivos es el del grupo F, Bélgica tiene la última bala en la pistola con esta generación dorada que tiene en Mundiales y enfrenta a Croacia, la subcampeona del mundo, pero a ver si logró mantener ese nivel que lo llevó a la final.

Brasil vs Suiza

Aunque en el papel, Brasil es el favorito en este enfrentamiento contra Suiza, pero es que los europeos son un equipo que se le puede indigestar totalmente a la ‘Canarinha’ y hasta en problemas los puede meter, pero, será revancha de Rusia 2018.