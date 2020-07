Paso a paso: La cronología del caso Fuenlabrada y el brote de coronavirus en la Segunda División de España

La Segunda División de España vive una situación crítica. El Fuenlabrada, que debió haber jugado la última jornada de La Liga Smartbank ante el Deportivo La Coruña, está siendo investigado penalmente por no haber informado de un brote de coronavirus.

El choque entre Deportivo La Coruña y Fuenlabrada, pudo haber movido un puesto de playoff y otro de descenso, o ninguna de las dos si empataban. Lo cierto es que es un duelo crucial para el futuro de la Segunda División y de La Liga Española, que no se ha disputado debido a una negligencia médica.

No hay fecha para que se dispute el partido y al contrario, parece ser que no se disputará y La Liga Smartbank deberá tomar una decisión que seguramente dejará insatisfecho a más de uno. Si no estás al tanto del caso Fuenlabrada, acá te contamos qué pasó.

Suspensión del Deportivo La Coruña vs Fuenlabrada

El lunes 20 de julio se debió de disputar el choque entre Deportivo La Coruña y Fuenlabrada en Madrid. Los jugadores del club visitante ya estaban en territorio del ‘Depor’, cuando se dio a conocer que había 8 casos sospechosos de coronavirus.

Las pruebas realizadas el sábado 18 y domingo 19 de julio habían dado negativo. Sin embargo, siguiendo el protocolo médico en España, el lunes 20 se realizaron una vez más y fue ahí cuando se detectaron ocho casos sospechosos, de los cuales eran seis jugadores y dos personas del staff. Esas pruebas debían de entrar en reproceso y por lo tanto, el partido de la Segunda División de España habría de posponerse.

Dos jugadores positivos

Esos ocho casos sospechosos se redujeron a cuatro que al final, terminaron siendo dos jugadores positivos por coronavirus, un negativo y otra persona del staff que también dio negativo. A partir de ese momento inició una repartición de culpas.

El Consejo Superior Deportivo (CSD) culpó a La Liga y al Fuenlabrada de no haber llevado a cabo de forma correcta los protocolos sanitarios. Sin embargo, a partir de ese momentos los directivos de la liga comenzaron a armar un informe completo. El equipo se quedó aislado en Madrid.

Cuatro jugadores más contagiados

El jueves 23 de julio, el Fuenlabrada dio a conocer que cuatro jugadores más de la expedición que viajó a Coruña, dieron positivo por coronavirus, además de un caso inconcluyente que presentaba síntomas. En total ya eran diez contagios en el equipo.

“A falta de confirmación con los resultados que en el día de hoy realizó la Xunta de Galicia, el número de contagiados en la expedición ascendería a diez más las cuatro personas que se quedaron en Madrid“, decía el comunicado del Fuenlabrada. Posteriormente se confirmó que eran 12 ya los jugadores con coronavirus.

Un jugador hospitalizado

El viernes 24 de julio, un jugador del Fuenlabrada fue hospitalizado. El club dio a conocer la situación mediante un comunicado, mismo en el que descartó que el caso sea grave, pues el futbolista sólo se sentía indispuesto.

“Un jugador del CF Fuenlabrada se sintió indispuesto y fue trasladado al hospital de A Coruña. No reviste gravedad y se decidió trasladarle al hospital por precaución“, decía el comunicado del equipo.

Investigación penal al Fuenlabrada

El viernes 24 de julio, el Ayuntamiento local de Madrid llevó el caso a la Fiscalía de Coruña, para iniciar una investigación penal en contra del Fuenlabrada, por no haber informado del brote de coronavirus que se dio en el equipo y aún así haber realizado el viaje.

El fin de la investigación es esclarecer si el Fuenlabrada tenía o no conocimiento de que algún jugador tenía coronavirus. Y si es así, ¿por qué hicieron el viaje? Esto más allá de lo que estaba en juego para ellos en la Segunda División de España.