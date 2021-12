La emoción de Pato O’Ward tras liderar los tests de Fórmula 1 en Abu Dhabi: “No quiero que esto termine”

Checo Pérez lleva más de una década en la Fórmula 1 y durante 2021 elevó las expectativas sobre su trabajo y la posibilidad de tener a un compatriota en la parrilla. El principal candidato a ocupar ese asiento es Pato O’Ward, quien corre para Arrow McLaren en IndyCar y ya dio muestra del talento que puede mostrar en la máxima categoría.

El piloto regiomontano se ‘ganó’ su participación en los tests de Abu Dhabi cuando consiguió su primera victoria en IndyCar. Zak Brown, director de McLaren, apostó ese pequeño y a la vez gran detalle pero no contaba con que Pato alcanzaría lo más alto de podio rápidamente. Así que al terminar la temporada, llegó el momento de cumplir la promesa.

Pato O’Ward estuvo presente en el circuito de Yas Marina durante todo el fin de semana que terminó con Max Verstappen campeón en la Fórmula 1. El mexicano formó parte de las famosas Pirelli Hot Laps y manejó un auto con Eva Longoria como copiloto; sin embargo, la mejor parte llegó durante el martes 14 de diciembre en la misma pista.

Pato O’Ward registró el mejor tiempo durante las prácticas matutinas en Abu Dhabi

El camino de Pato O’Ward a la Fórmula 1 apenas comienza y cuenta con dos guías importantes como Daniel Ricciardo y Lando Norris. El australiano compartió el paddock y la pista con el nacido en Monterrey, quien registró 1:25.260 como mejor tiempo luego de 92 vueltas por la mañana. Oscar Piatri de Alpine y Nyck De Vries de Mercedes siguieron en la clasificación.

No obstante, el mexicano se encontró con las diferencias entre un auto de Fórmula 1 y uno de IndyCar. Además de expresar su felicidad por manejar en un monoplaza de McLaren, O’Ward explicó que al final fue la misma velocidad la que lo mermó y que incluso le costaba sostener la posición de su cuerpo para ver el circuito.

“Hoy fue asombroso. El auto superó mis expectativas con lo que es capaz de hacer. Es ridículo cuanto agarre hay, sobre todo en las curvas rápidas, es increíble. Por supuesto, en la mañana mi cabeza seguía pegada a mi cuello.

“Creo que lo que me limitó para ir más rápido al final del día fue no poder ver a dónde me dirigía; no era capaz de sostener mi cabeza, solo veía hacia abajo. Es un auto impresionante. Esta fue una gran experiencia, no quería que el día terminara. Quiero agradecerle a Zak y Andreas, a todo el equipo de Fórmula 1 por apoyarme en este día increíble“, dijo Pato a McLaren.

En contraparte con lo que mostró Pato O’Ward, quien tuvo un día complicado en Yas Marina fue Max Verstappen. El nuevo campeón cayó a la posición 17 en el cierre de la actividad, liderada por De Vries con 1:23.194, mientras el piloto de Red Bull no pudo mejorar su 1:28.013.