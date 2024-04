Lo que necesitas saber: El equipo Penske usó indebidamente el Push to Pass en el Gran Premio de San Petersburgo, donde Pato O'Ward había terminado en segundo lugar.

Pato O’Ward tiene oficialmente su primera victoria de la temporada en la IndyCar. El piloto mexicano subió al podio en segundo lugar del Gran Premio de San Petersburgo, pero gracias a una sanción, le dieron el primer lugar.

¿De qué sanción estamos hablando? Bueno, la IndyCar dio a conocer que le cayó la voladora al equipo Penske por usar indebidamente el Push to Pass. Descalificaron a dos de sus pilotos y le quitaron puntos al tercero, y como uno de ellos había ganado la carrera dejándole el segundo lugar a Pato, la victoria es para el mexicano.

¿Por qué sancionaron a Penske en la IndyCar?

Por medio de un comunicado, la IndyCar hizo oficial las sanciones para los tres pilotos del equipo Penske. Josef Newgarden y Scott McLaughlin fueron descalificados del Gran Premio de San Petersburgo, el cual se corrió el pasado 10 de marzo. Además, Will Power fue penalizado con 10 puntos.

Según explica la propia IndyCar, el equipo Penske “manipuló el sistema de adelantamiento para que los autos No. 2, 3 y 12 tuvieran la capacidad de usar Push to Pass en las salidas y reinicios”. Eso, dice clarito el reglamento, no está permitido hasta que el coche llegue a la línea alternativa de salida y llegada.

Penske violó las reglas 14.19.15 y 14.19.16 con esas acciones, ya que Newgarden y McLaughlin sacaron ventaja al usar Push to Pass en los reinicios del GP de San Petersburgo. Ellos hicieron el 1-3 en esa carrera, pero con su descalificación, Pato O’Ward (que había quedado en P2) sube al primer lugar.

“Debido a la descalificación del No. 2, al auto No. 5 de Arrow McLaren conducido por Pato O’Ward ahora se le atribuye la victoria en las Calles de San Petersburgo. Además, los tres registros han sido multados con 25 mil dólares y perderán todo el premio que ganaron en la carrera”.

Resultado oficial del GP de San Petersburgo en la IndyCar

¿Cómo queda Pato O’Ward en la clasificación de la IndyCar tras su victoria en San Petersburgo?

Tras la sanción contra Penske, Pato O’Ward escaló a la cuarta posición del campeonato de pilotos de la IndyCar. Pasó del sexto al cuarto lugar con 64 puntos.

El piloto mexicano queda por atrás de Scott Dixon, Colton Herta y Alex Palou en la clasificación, por lo que se acerca a ese tercer lugar en el que terminó en la temporada 2021, su mejor año en lo que lleva corriendo en la IndyCar.

Y por si te lo preguntabas, Josef Newgarden cayó del primer lugar hasta la posición 11 con su descalificación.

