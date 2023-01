¿Chiefs cambiará su estilo de juego? Patrick Mahomes garantiza participación ante Bengals pese a lesión

Que tiemblen los Bengals, pues Patrick Mahomes dice que está listo para jugar la final de la Conferencia Americana y de paso cobrar cuentas pendientes ante Joe Burrow, quien dejó fuera los Kansas City Chiefs del Super Bowl en 2022.

Mahoes sufrió un esguince en el tobillo durante el juego de la ronda divisional contra los Jaguars, en una jugada que prendió las alarmas, sin embargo el quarterback permaneció en el juego, en el cual los Chiefs se impusieron 27-20.

Getty Images

Patrick Mahomes va a jugar, sí o sí

Si pudo sostenerse en pie ante Jacksonville, era hasta cierto punto lógico que lo viéramos en el partido contra los Bengals. El quarterback confeso que jugó con mucho dolor en la ronda divisional, sin embargo tras unos cuantos días de reposo, está listo para jugar.

“He pasado por algunos días de tratamiento, algunos días de rehabilitación. Se siente bien hasta ahora. Me siento mejor de lo que pensé que me iba a sentir después del partido. Moviéndolo durante el juego, definitivamente dolió. Pero, después del partido, fui capaz de descansarlo. Me sentí en una mejor posición, y obviamente a la mañana siguiente, me sentí un poco mejor, y entonces he continuado mejorando a lo largo de la semana”, dijo el quarterback.

Getty Images

¿Cómo afecta la lesión de Mahomes?

Aunque Mahomes asegura que su recuperación va bien, es un hecho que no está al 100. Su tobillo no sanará en un par de días y esto lo obliga a él y al equipo a modificar el estilo de juego.

Con la limitante en el tobillo, se espera una defensiva aún más agresiva por parte de los Bengals, para tratar de frustrar los lanzamientos de Mahomes, quien necesitará una bolsa de protección más fuerte que nunca para no forzar ese tobillo o incluso exponerlo a otra lesión. Entre más protección tenga, más tiempo tendrá de lanzar sin girar de más ese tobillo y conectar principalmente con Travis Kelce.

Ya pasó ante los Jaguars. Mahomes jugó pocas veces fuera de la bolsa de protección después de la jugada de la lesión, y otra alternativa será apostar por los acarreos, así que probablemente Isiah Pacheco tenga más trabajo que nunca.

Getty Images