Butker salva a Mahomes y a los Chiefs de las artimañas de los Chargers en tiempo extra

Justin Herbert y Los Ángeles Chargers pusieron en predicamentos a Patrick Mahomes, en partido que se tuvo que definir en tiempo extra, después de finalizar con empate 20-20 en el tiempo regular, pero que se definió con un gol de campo de 58 yardas en tiempo extra.

Mahomes sufrió con la defensiva angelina, a tal grado que fue capturado en el tercer cuarto por Joey Bosa, después de romper la muralla defensiva de Kansas City. Finalmente el partido se definió con un gol de campo de Harrison Butker de 58 yardas.

El drama de la definición del partido quedó marcado por el drama, ya que Butker tuvo que patear tres ocasiones, primero por una infracción y después porque los Chargers pidieron un tiempo fuera, pero a pesar de ello pateó de manera correcta.

Con ello, los Chiefs llegaron a 11 partidos consecutivos con victorias tomando en cuenta los números de la temporada pasada, mientras que en la inicial campaña consolida la segunda victoria en igual número de juegos.

Los Chargers encontraron la fórmula para tener a Mahomes, quien se las ingenió para conectar con Travis Kelce para 10 yardas y Tyreek Hill con un bombazo de 54 yardas. En total fueron 302 yardas para el registro del quaterback de los Chiefs, mientras que Herbert tuvo trabajo similar, con 311.

Kansas empató el juego en el tercer periodo 17-17 y las defensas obligaron a buscar puntos con goles de campo, uno cada uno, para llevar el juego al alargue 20-20, y ahí, pese a las artimañas de los Chargers, Butker dio muestra de potencia y puntería.

