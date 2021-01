¿Podrá estar Patrick Mahomes en la final de conferencia tras dramática conmoción cerebral?

Quien haya dado por hecho un triunfo cómodo para Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs, frente a los Cleveland Browns se llevó una sorpresa tras un final de alarido, pero finalmente los Chiefs están por segundo año consecutivo en la Final de Conferencia en la AFC.

Mahomes y compañía tenían el juego en la bolsa al arranque del tercer cuarto, con una cómoda ventaja (19-3), pero los Brows protagonizaron una remontada feroz que se combinó con la conmoción de Patrick Mahomes, quien tuvo que abandonar el juego en el tercer cuarto.

Las escenas de la lesión de Mahomes fueron dramáticas cuando el quarterback intentó levantarse, pues las piernas se le doblaron, lo cual fue un signo suficiente para retirar a la estrella de Kansas del emparrillado.

Tras la revisión en los vestidores, los Chiefs reportaron una contusión craneal, por lo que Mahomes no pudo regresar en lo que quedó del partido, sin embargo, el hecho de que la lesión no haya pasado a una fractura permitirá a Kansas mantener la esperanza de recuperar a su jugador insignia.

El protocolo establece que en casos de conmociones, el jugador debe ser retirado del campo de juego, como lo hicieron los Chiefs, y evaluar al jugador en vestidores, donde se debe realizar una serie de pruebas para verificar si el jugador está en condiciones de continuar o no.

En caso de determinar que el jugador no está en condiciones, debe ser sometido a estudios y el jugador deberá ser evaluado día tras día y conforme su evolución se marcará el regreso a los entrenamientos.

Chad Henne ingresó para sustituir a Mahomes y los Browns aprovecharon para acercarse cinco puntos (22-17) y poner a los Chiefs nerviosos, sin embargo sellaron el boleto y se enfrentarán la próxima semana en casa a los Buffalo Bills, con los cuales tienen cuentas pendientes desde 1994.

