Paul Pogba cargó con todo contra la prensa que ha difundido noticias falsas de su persona y es que recientemente se difundió la ‘fake news’ de que había renunciado a la Selección de Francia por unas declaraciones de Emmanuel Macron, presidente del país ‘Galo’, por lo que el francés ha dado la cara y desmintió esta información.

El jugador del Manchester United (club que quiere fichar a Erling Haaland) no suele estar involucrado en este tipo de polémicas pero esta vez decidió mostrar otra faceta, pues consideró que lo estaban afectando directamente con esa noticia e incluso comentó que emprenderá acciones legales.

¿Qué dijo Emmanuel Macron que desató la polémica?

En términos muy generales y sin adentrarnos a los detalles, Emmanuel Macron anunció hace unos días que Francia había declarando la guerra contra “el separatismo islamista”, que cree que está apoderándose de algunas comunidades musulmanas en su país luego de la muerte de un profesor que utilizó caricaturas del profeta Mahoma en una clase.

Algunos medios tomaron esta información y la tergiversaron, llegando al punto de decir que Paul Pogba tomó con tanta seriedad las declaraciones de Macron que había optado por renunciar a la Selección de Francia, hecho que es falso.

Paul Pogba explotó contra la prensa por esa ‘fake news’

A través de su cuenta de Instagram, Paul Pogba expresó su molestia luego de que se difundiera esta noticia y es que aclaró que todo lo que publicaron algunos medios es falso, por lo que se siente ofendido y actuará legalmente luego de esto.

“Estoy consternado, enojado, conmocionado y frustrado. Algunas fuentes ‘mediáticas’ me utilizan para hacer titulares totalmente falsos sobre el tema sensible de los acontecimientos actuales en Francia. Estoy en contra de todas y cada una de las formas de terror y violencia. Desafortunadamente, algunas personas de la prensa no actúan de manera responsable (…) no verifican si lo que escriben/ reproducen es cierto, creando una cadena de chismes sin importar si afecta la vida de las personas o mi vida”, se lee en el post de Paul Pogba.

Paul Pogba escribió que emprenderá acciones legales luego de que se difundiera esta ‘fake news’, buscando llegar hasta las últimas consecuencias para que no se repitan estos ‘chismes’; al parecer, no es la primera vez con el medio al que se refiere.

“Estoy emprendiendo acciones legales contra los editores y difusores de estas noticias 100% falsas. Refiriéndome brevemente a ‘The Sun’, a quien normalmente no le importa: algunos de ustedes probablemente fueron a la escuela y recordarán cómo dijo su maestro que siempre revisen sus fuentes, no escriban sin estar seguros de la información. Pero bueno, parece que lo hiciste de nuevo y en un tema muy serio esta vez, ¡qué vergüenza!”, sentenció Paul Pogba.