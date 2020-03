"No podía hacer nada": Paulo Dybala contó cómo ha sido vivir con coronavirus

Paulo Dybala, uno de los futbolista de la Juventus que dio positivo en coronavirus, contó cómo ha sido vivir con la enfermedad.

En una entrevista para la televisión oficial de la Juventus, Paulo Dybala contó que por ahora ya se encuentra mucho mejor. Sin embargo cuando se presentaron los primeros síntomas, no podía hacer prácticamente nada porque le faltaba el aire.

“Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenar, antes no podía hacer nada. Después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos“, contó Paulo Dybala.

En la misma línea, la ‘Joya’ aseguró que por ahora tanto él como su novia ya se sienten mejor. Cabe recordar que él, junto Daniele Rugani y Blaise Matuidi dieron positivo en coronavirus, siendo los únicos casos reportados de la Juventus hasta ahora.

“Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada. Ahora estoy mejor yo y mi novia también, afortunadamente“, agregó.

Por otra parte, como parte de un ‘show’ de Juventus TV y conectado desde su casa, Paulo Dybala recordó cómo es que se enteró de su fichaje con la ‘Vecchia Signora‘. El argentino estaba dando mucho de qué hablar con el Palermo y aseguró que ante el interés del equipo de Turín, quiso esperar la llamada del club.

“Yo esperaba porque sabía que podía llegar la llamada del Juventus. No decía ni sí ni no a nadie. Un día, después de almorzar me llama mi representante y me dice que me llamaría el director deportivo del Juventus. Me dijo Fabio (Paratici) que querían hacerlo todo para que yo fichara por ellos y al final todo se concretó“, relató.

Finalmente, Paulo Dybala se dijo afortunado por poder compartir vestuario tanto con Cristiano Ronaldo como con Lionel Messi. “Messi y Cristiano se quedarán siempre en mi historia. Tuve la suerte de jugar con ellos dos, es extraordinario“, sentenció.