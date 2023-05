Pedazo del Estadio de Tigres le cayó en la cabeza a una aficionada en el partido vs Toluca

Ok, ok, lo de si Tigres es un equipo grande o chico se puede debatir, pero lo que nadie puede negar es que su estadio está muy lejos de ser digno de un equipo que se autodenomina así, como un grande. El Estadio Universitario de Nuevo León se cae a pedazos… y no es sentido figurado.

Una aficionada sufrió lesiones luego de que le cayera un pedazo de concreto de la casa de los Tigueres. El material se desprendió y la golpeó en la cabeza durante el partido de la liguilla contra Toluca este 11 de mayo.

Un pedazo del estadio le cayó en la cabeza a una mujer en el Tigres vs Toluca / Foto: MexSport

Un pedazo de concreto le cayó a una aficionada en el Tigres vs Toluca

Tigres le pasó por encima al Toluca en la Ida de los Cuartos de final de la liguilla. Los felinos derrotaron 4-1 a los Diablos Rojos y prácticamente tienen su lugar asegurado en las semifinales del Clausura 2023.

Sin embargo, no todo fue risas y diversión. Una aficionada de Tigres tuvo que ser atendida porque un pedazo de concreto le cayó en la cabeza mientras se desarrollaba el partido. La mujer fue captada con sangre en la cabeza y el rostro mientras era atendida por personal del Estadio Universitario de Tigres.

Así lució el estadio de Tigres para el partido vs Toluca

“Se desprendió un pedazo de concreto en la zona de gol Norte. Me cayó primero unos pequeños fragmentos en la pierna y luego ya un pedazo aproximadamente del tamaño de mi mano en la cabeza“, relató la aficionada de Tigres en entrevista con El Regio Aguirre (@AlecsAguir) para Info 7 Monterrey.

Y no fue el único incidente con la afición de Tigres previo al partido vs Toluca

Tristemente, la aficionada a quien le cayó el pedazo de concreto no fue la única que recibió atención médica en el Estadio Universitario durante el Tigres vs Toluca de la liguilla. Previo al encuentro, otros aficionados fueron llevados al hospital.

Lo anterior porque cuando la barra de Tigres arribó al Estadio Universitario, usaron pirotecnia y casi termina en tragedia. Justo cuando le armaron un pasillo al autobús del equipo, la pirotecnia se salió de control con algunas explosiones no planeadas.

Más aficionados resultaron lesioandos en el TIgres vs Toluca / Foto: MexSport

Lamentable y triste lo sucedido en el uni.

De acuerdo con un comunicado de la Liga MX, fueron cuatro aficionados los que resultaron con quemaduras en cuello, brazos y rostro previo al Tigres vs Toluca de la liguilla.

“Las personas afectadas fueron atendidas por elementos de los servicios médicos y personal de Protección Civil. La policía investiga los hechos para deslindar responsalibilidades. La Liga MX reconoce la rápida intervención del cuerpo médico y lamentan este tipo de actos que perjudican el sano espectáculo en los estadios“

