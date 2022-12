Cantante y compositor: La historia de Pelé en la música

Edson Arantes do Nascimento, normalmente conocido como Pelé, es y será una de las máximas figuras en la historia del futbol, pero tiene otros talentos. Cantante, compositor y productor son solo algunas de sus facetas fuera del terreno de juego.

Puede que muchos no conozcan este ‘lado B’; sin embargo, incluye varias rolas e incluso álbumes que Pelé se encargó de crear desde cero. Y aunque dicen por ahí que los futbolistas tienen vida de rockstars, el brasileño tomó ese papel con todo lo que implicaba.

Porque si bien es cierto que Pelé compuso y dio a conocer cierto material después de haberse retirado como jugador, su pasión destacó desde las concentraciones con el Santos de Brasil o incluso la selección brasileña.

Captura de pantalla

El camino de Pelé en la música

Los primeros pasos “oficiales” de Pelé en la música nos remontan a 1969, cuando dio a conocer ‘Tabelinha’ y ‘Vexamão’, canciones a dueto con la brasileña Elis Regina.

“Mi pasatiempo es escribir canciones para niños, canciones de samba. Cuando estaba en el equipo brasileño viajábamos mucho y mientras los otros jugaban carambola o cartas, yo me sentaba con la guitarra y escribía canciones“, declaró a la revista Four Four Two en 2013.

No obstante, el mismo Pelé aceptó que no quiso compaginar el futbol con la música y explicó sus razones: “No quería que el público hiciera la comparación entre Pelé el compositor y Pelé el jugador de futbol. Eso habría sido una enorme injusticia. En futbol, mi talento fue un don de Dios, la música sólo fue por diversión“.

El álbum ‘Pelé Ginga’ fue publicado en junio de 2006 y está en la categoría de samba y pagode, así como música regional brasileña. La neta es que hay de todo un poco en cuanto a ritmos, así que te dejamos el disco para que puedas disfrutar del talento del exfutbolista en 13 canciones.

Pelé escribió la canción ‘Acredita No Véio’ para ese álbum, pero se relanzó en 2020 en colaboración con Rodrigo y Gabriela para festejar su cumpleaños 80. Este tema nació trabajando con el músico brasileño Ruria Duprat y tiene una historia bastante particular.

“La escribí porque cuando jugaba con Santos, el entrenador decía que cuando perdíamos la culpa era de los jugadores; si ganábamos, había sido porque la macumba (magia negra) ayudó. La canción bromea sobre eso y por supuesto, la macumba no gana juegos para nada“, reveló O’Rei.

Por su parte, Rodrigo y Gabriela contaron en entrevista para Sopitas.com que la colaboración se dio a través de Jorge Berlanga. Y sí, describieron la canción como alegre, algo que hacía mucha falta en el momento en que el coronavirus nos mandó a todos a casa.

¿Tú ya conocías esta faceta de Pelé fuera de la cancha?

Captura de pantalla