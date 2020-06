¡Aaaaaaja! Miazga, el enemigo de Lainez, fue expulsado por armar una pelea contra el equipo de Rooney

El estadounidense Matt Miazga se convirtió en uno de los villanos para el futbol mexicano en un partido contra la Selección Mexicana, en el cual se burló por la diferencia de estaturas respecto al entonces jugador del América, Diego Lainez, aunque después Edson Álvarez lo puso quieto.

Miazga juega contra el Reading, en la Championship de Inglaterra y este sábado su equipo se enfrentó al Derby County, que se impuso 2-1 y el equipo del futbolista estadounidense está condenado a quedarse al menos una temporada más en la Segunda División de Inglaterra.

En los últimos instantes del partido, Miazzga se tuvo que ir de la cancha expulsado después de protagonizar una nueva pelea, esta vez con Tom Lawrence, tras un choque de pecho, esto molestó al jugador americano, quien reaccionó con una cachetada.

Miazzga, de 1.93 metros, enfureció a Lawrence, quien regresó para terminar de provocarlo y el estadounidense le soltó de plano una especie de puñetazo, por lo cual el jugador del Reading se fue expulsado con roja directa, aunque también fue expulsado el jugador del Derby, de 1.80 metros.

Tom Lawrence and Matt Miazga both got sent off AFTER the Derby-Reading game.

