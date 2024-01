Lo que necesitas saber: Cruz Azul busca acomodo al defensor paraguayo porque ya no lo quieren en el equipo

Todavía no arranca el Clausura 2024 y en Cruz Azul ya están los problemas a todo lo que da. Se dice y se cuenta que Juan Escobar estaría fuera de la ‘máquina’ y Martín Anselmi, DT, sería una de las causas.

El estratega argentino lleva unas cuantas semanas al frente de Cruz Azul y se incendió todo, pues se reporta una supuesta pelea con el defensor -que bendito cristo no llegó a los golpes-.

Un enfrentamiento por la posición del campo que ocuparía el paraguayo fue lo que desató la palabrería entre Juan Escobar y Martín Anselmi, que terminó con Cruz Azul buscando acomodo para el jugador fuera de la ‘máquina’.

Adiós a Juan Escobar en Cruz Azul por pelea con Martín Anselmi – Foto: Getty Images

Además de Escobar vs Anselmi, otras peleas entre jugadores y su DT

Aprovechando el tema de Juan Escobar vs Martín Anselmi en Cruz Azul y como nos encanta el chismecito, pues nos pusimos a recordar aquellas peleas entre futbolistas y directores técnicos en Liga MX.

Sergio Bueno vs ‘Gringo’ Castro

Teniendo en cuenta que la de Escobar vs Anselmi fue a puerta cerrada, estos ejemplos no lo son. Saltaron chispas y todo quedó grabado por las cámaras de TV.

Sergio Bueno dirigía a Necaxa -aunque de acuerdo a su historia, trataba de salvarlo- y se medía ante los Tecos, que ya eran más estudiantes que tocolotes.

El ‘Gringo’ Castro jugaba para los hidrorayos y el DT decidió sacarlo del campo, lo que provocó la furia del examericanista. Le dijo de todo mientras estaba en la banca y como Sergio Bueno también es de sangre caliente, se le fue con todo.

Chepo de la Torre vs Bofo Bautista

Antes de ser campeones del Apertura 2006, las Chivas vivieron un episodio de pelea como el de Escobar vs Anselmi. Sí se confirmó una pelea, pero no hay ni fotos ni videos sobre ello.

¿Cómo sabemos que es verdad? El Chepo de la Torre, uno de los protagonistas, confirmó en el programa de Ramoncito Morales que la pelea con el Bofo Bautista fue real.

“¿A trompadas? No. Sí hubo una cuestión. Yo me bajé en cuanto terminó (el partido) me bajé en friega, cerré todas las puertas, nada más estaba el Terry (el utilero). No pasó nada, hablé con él y todo quedó en paz“, contó.

Todo sucedió por salir de cambio en un partido, que se da mucho en los jugadores de experiencia. Afortunadamente para los Chivamigos, todo terminó en campeonato.

La pelea entre el Chepo y Bofo Bautista – Foto: Agencia Mexsport

Antonio Torres Servín vs Luis García

Posiblemente no recuerden al exDT de Pumas y no los culpamos, fue una de las épocas más olvidables de los universitarios en la Liga MX y ni una pelea logró que sea recordado.

Ojo, que no hablamos del Dr. García, sino aquel jugador español -exBarcelona y Liverpool- que vino a medio derrochar caché a nuestro futbol mexicano, pero que tampoco pasó nada con él.

En algún momento llegó a Pumas para tratar de sacar del bache al equipo que dirigía Torres Servín y como el estratega sentenció que Luis García no era el salvador, pos no le costó trabajo sacarlo de cambio en varios partidos.

Cosa que molestaba al español hasta que no aguantó más y tras una de esas sustituciones, no se guardó nada y le recriminó a su DT, que también le dijo palabras que la UNAM no estaría orgullosa de escuchar.

Siboldi renunció de Santos por Gerardo Alcoba

Aquí sí hay chismecito del bueno, porque no hay video ni fotos, pero la historia que hay detrás de esta pelea es de esos temas escabrosos que se dan poco en nuestra Liga MX.

Siboldi y Alcoba eran vecinos, aprovechando esa situación, el DT fue a casa del defensor para informarle que Alejandro Irarragorri ya no lo quería de titular en el club y se iba a la banca.

Gerardo fue a reclamar a la directiva, los hombres de pantalón largo le dijeron que era una total mentira. El ambiente, como se podrán imaginar, no era el más agradable en el vestidor.

Hasta que reventó con la salida de Leandro Cufré, asistente técnico; y los jaloneos se dieron en el TSM entre Siboldi y Alcoba. Todo terminó con el estratega diciendo adiós para terminar todo.

Profe Cruz y Jorge Villalpando, posiblemente la más recordada

¿Por qué ya no nos invitan a la Libertadores? Con exhibiciones como estas, está complicado dejar buenas impresiones del futbol mexicano y para que vean que Escobar vs Anselmi, es un flancito en comparación.

Jaguares entró a la Copa Libertadores y jugó contra Junior de Carlos Bacca. Jorge Villalpando era el arquero de aquel equipo y en ese partido se comió tres goles, que ni el Pollo Zaldívar.

El Profe Cruz quiso sacudir lo que sucedía en la cancha y sacó a Villalpando por la mala actuación. El portero se enfureció tanto, que se le fue a los golpes a su DT… lo contuvieron y todo quedó en anécdota.

