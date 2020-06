Los pendientes del AC Milan para que esta temporada no sea un ‘fracaso’

La Serie A está de regreso y uno de los clubes que está bajo los ‘reflectores’, para bien o para mal, es el AC Milan, club que desde hace algunas temporadas no ha podido destacar y es que no aspira al campeonato, a veces no califica a competencias europeas, otras ha estado cerca de la zona de descenso (aunque no en riesgo real) e incluso recientemente fue eliminado de la Coppa Italia, por lo que ahora analizaremos lo que podría evitar un nuevo ‘fracaso’ en esta temporada.

El AC Milan logró vencer a la Roma, club con el que pelea directamente por un lugar en competencias europeas, que si bien la Europa League parece ser lo más factible, no descartan buscar milagrosamente la Champions League.

Con este triunfo y a la espera del resto de la jornada, el Milan se ubica de momento en la séptima posición con 42 unidades, empatado con el Napoli, por lo que aspirar a competencias europeas no es una locura aunque deberán ser más contantes lo que resta en la Serie A para evitar un posible ‘fracaso’.

¿Qué evitaría que el AC Milan fracasara?

Tomando en cuenta las aspiraciones de un equipo ‘grande’ en Italia y toda la historia que tiene el Milan, hay distintos aspectos, básicos, que debería conseguir o al menos ‘quedar cerca’ para que no haya reclamos por parte de los aficionados.

Volver a competencias europeas

Como sabemos, en la Serie A los primeros cuatro clasificados van directo a la Champions League; quinto y sexto a fase de grupos de la Europa League y el séptimo va a una ronda previa.

Alcanzar a los líderes Juventus, Lazio e Inter de Milán parece una misión casi imposible pero el último puesto de Champions League y los dos de Europa League, son realistas para el AC Milan.

Atalanta es cuarto con 54 unidades, Roma quinto con 48 puntos, Napoli sexto con 42 puntos y abajo de ellos está el AC Milan con la misma cantidad de puntos. Como ya dijimos, habrá que ser muy constantes y ligar victorias para alcanzar este objetivo.

Ganarle sí o sí a los grandes de la Serie A

El AC Milan ha tenido problemas en esta temporada ante los clubes de la parte alta, pues ha sido raro cuando logra sacar la victoria. Tiene 5 grandes retos por delante y se espera que saque puntos, pues hasta un empate sería bien visto por los aficionados pero nada como una victoria.

4 de julio: visitan a la Lazio

7 de julio: reciben a la Juventus

12 de julio: visitan al Napoli

26 de julio: reciben a la Atalanta

Volver a aspirar al campeonato

Si bien esta temporada ya podríamos dar por hecho que el AC Milan no levantará el título de la Serie A, lo que sí pueden hacer los directivos es crear un plan para encaminarse al Scudetto el próximo torneo y es que necesitan ver fichajes, la parte de la dirección técnica, posibles salidas del equipo y algunos otros elementos, por lo que para mantener a sus aficionados ‘contentos’, hay que crear un proyecto sólido que tenga ‘pies y cabeza’, como lo ha venido haciendo el Atalanta, por ejemplo, pues no era un ‘grande’ y ha destacado.