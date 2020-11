La jornada 3 de la Champions League está a la vuelta de la esquina y el Manchester City de Pep Guardiola es uno de los clubes que va con paso perfecto. Pese a esto, el DT de los ‘Citizens’ prefiere no caer en exceso de confianza, pues sabe que cada partido es muy difícil y lo principal es clasificarse a Octavos ‘como sea’, sin importar si lo hacen como líderes o en segundo lugar.

Pep Guardiola (quien rechazó volver a dirigir al Barcelona) tiene como gran pendiente la UEFA Champions League con el Manchester City y es que desde que tomó el mando del equipo, no la ha podido ganar, pues suele ser eliminado en la fase previa, por lo que este año buscará cumplir con ese objetivo.

De acuerdo a declaraciones dadas en conferencia de prensa, Pep Guardiola confesó que contrario a lo que muchos creen, todos los partidos de la Champions League son muy complicados y que en ocasiones se tiene ‘la fortuna’ de avanzar a la siguiente ronda, por ello prioriza avanzar a los Octavos de Final aunque sea como segundo de grupo.

“Queremos clasificarnos, aunque sea como segundos. Lo más importante es clasificarse porque cada año hay clubes que no lo hacen. Lo segundo es clasificarse lo antes posible. Después de haber ganado los primeros dos partidos, mañana tenemos una nueva oportunidad en la que podemos dejar a un rival a seis puntos. La gente no se lo cree pero en la Champions League cada partido es difícil, también en casa“, comentó Guardiola.

PEP 💬 Absolutely not. It’s the Champions League. You cannot fake a step. If you do, you struggle. You know in Europe you have to secure home games and win at least one away. We did it, winning in Marseille. But we know we have to secure points at home.

