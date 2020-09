Aunque aún no es oficial y las esperanzas siguen vivas, parece que el Manchester City ya no sería una opción tan viable para Lionel Messi. Pep Guardiola, DT de los ‘Citizens’, estuvo en España donde dicen que se reunió con el ’10’ y luego de un par de días regresó a Inglaterra pero no sin antes dejarle una recomendación al argentino: ‘quédate en el Barcelona’.

Lionel Messi tendría todo muy claro y es que su idea es abandonar al FC Barcelona para jugar con el Manchester City, pues en días pasados le habría dicho que no a clubes como el PSG o el Manchester United pero Pep Guardiola se habría encargado de acabar con sus ilusiones.

¿Por qué Pep Guardiola prefiere que Messi se quede en el Barcelona?

Como vimos hace unos días, Pep Guardiola estuvo en España donde se supone se habría reunido con Lionel Messi, para hablar de su posible incorporación al Manchester City.

“Te gustaría fichar a Leo?” Pep Guardiola se toma el vuelo de regreso a Manchester… pic.twitter.com/ZW93fMVLFk — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2020

Después de un par de días en Barcelona, Pep Guardiola abordó un avión de regresó a Inglaterra pero fuentes cercanas al entorno de Lionel Messi, incluyendo a ‘Mundo Deportivo‘, informan que la reunión no habría tenido gran éxito, pues el DT del Manchester City prefiere que el ’10’ se quede en el conjunto ‘Culé’ aunque tiene un motivo de peso.

Según lo que se ha filtrado, Pep Guardiola contempla a Messi como su posible refuerzo en este mercado de verano pero le informó que el movimiento es muy complicado de realizarse.

Primero el FC Barcelona debería dejar ir a Messi gratis para que el club pudiera costear este fichaje pero como sabemos hay muchos obstáculos, pues está el apoyo de La Liga Española a los ‘Culés’, el tema de la cláusula de rescisión, los 700 millones de euros que habría que pagar, el tema legal en el que se podrían meter y el Fair Play Financiero, por lo que a corto plazo, ‘Lio’ no llegaría al Manchester City de Pep Guardiola.

Ojo, el fichaje de Lionel Messi al Manchester City no está descartado. Pep Guardiola le habría hecho esta recomendación al argentino con el fin de evitarle más problemas, pues aunque la relación con el club ya no es la mejor, sabe que tiene un gran futuro con ellos, por lo que podría darse o no, dependiendo de la situación legal que se desarrolle en los próximos días.