Lo que necesitas saber: Pepe Segarra, Enrique Burak y Toño de Valdés transmitieron juntos 30 Super Bowls

Cuesta trabajo creerlo, pero la era de “Los Tres Amigos” llega a su final en Televisa, pues Pepe Segarra compartió un mensaje en el que da a entender su salida de la televisora, por lo cual el Super Bowl entre Chiefs y 49ers habría sido el último con esta alineación, y en ese sentido Toño de Valdés y Enrique Burak dedicaron un par de mensajes para el experimentado analista, a quien vimos y escuchamos en varias coberturas de la NFL y MLB.

¿Qué pasó con Pepe Segarra?

A través de un par de mensajes en su cuenta de X, Segarra dio a entender su salida de la televisora, después de 42 años, y que por lo pronto tiene planes para dar el siguiente paso en su carrera en medios de comunicación, aunque no dio detalles al respecto.

Enrique Burak, Toño de Valdés y Pepe Segarra

“Mis niños, tengo algo que contarles”, comenzó Segarra en su mensaje. “Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen. Algo les puedo asegurar… nos vamos a divertir. Les cuento pronto”, indicó.

Pepe Segarra se despide de Televisa

Los mensajes de Toño de Valdés y Enrique Burak

Tras compartir este mensaje, varios colegas se manifestaron en los comentarios de su publicación, aunque los más emotivos y fueron los de Toño de Valdés y Enrique Burak, con quienes transmitió 30 Super Bowls, aunque no todos de manera consecutiva. El primero de ellos fue en 1986, cuando los Chicago Bears vencieron por paliza 46-10 a los New England Patriots.

“Querido Pepe, me siento muy triste, pero a la vez contento por ti en este nuevo camino. La vida nos hizo amigos y hermanos. Me quedo con lo vivido profesionalmente, pero sobre todo con la parte personal. Sé que harás mejores a tus nuevos compañeros como lo hiciste con nosotros”, indicó Enrique Burak.

“Jose Vicentenario, Pepillo, Pepe, Amigo. Son más de 42 años conviviendo, Super Bowls, Series Mundiales, Juegos Olímpicos y programas. Te vamos a extrañar pero estoy seguro que a donde vayas te va a ir muy bien porque eres una gran persona y un compañero extraordinario. Seguiremos conviviendo y te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Un enorme abrazo y mucho éxito”, comentó Toño de Valdés.

Mensaje de Toño de Valdés

Mensaje de Enrique Burak

La fórmula que había trascendido en Televisa

De esta manera, el primer evento en el cual se notará la ausencia de Pepe Segarra como tal será en la próxima Serie Mundial de la MLB, el evento estelar de la temporada en Grandes Ligas de beisbol, su deporte favorito.

“El beisbol lo llevo en la sangre, tengo alma beisbolera y me encanta cuando lo transmitimos contigo (Toño de Valdés) y con Enrique, lo disfruto enormemente porque nos damos la divertida de la vida, me encanta”, indicó en una entrevista con Toño de Valdés.

La fórmula de “Los Tres Amigos” había trascendido a lo largo de los años y se había mantenido vigente en Televisa, a diferencia otras fórmulas empleadas con el futbol, las cuales han caducado y no pudieron competir contra TV Azteca y el tridente conformado por Christian Martinoli, el ‘Doctor’ García y Jorge Campos. ¿Habrá alguien que sustituya a Pepe Segarra?

Te puede interesar