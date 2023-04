‘Ella Baila Sola’, ‘Chanel’ y ‘La Bebe’ son algunas de las canciones con las que Peso Pluma ha alcanzado el éxito. Pero antes de la música y la fama, el originario de Zapopan, Jalisco, pasó por las fuerzas básicas de Chivas y coincidió con algunos jugadores que llegaron a Primera División, como JJ Macías.

Actualmente es casi imposible no saber de quién estamos hablando. Más allá de buscar sus canciones de manera directa en plataformas, basta con abrir TikTok para escuchar a Peso Pluma, cuyo nombre es Hassan Emilio Kabande.

Peso Pluma en Coachella con Becky G / Instagram (pesopluma)

Sin embargo, su sueño no siempre fue ser cantante, sino futbolista. Muchos desconocen esa etapa de su vida porque no logró llegar a la Liga MX, pero sí tiene pasado con Chivas y el mismo JJ Macías lo recuerda por su buen nivel en la cancha.

“Mi sueño era ser futbolista y caímos acá por las obras del destino. Jugué en básicas de Chivas en Verde Valle con José Juan Macías. Pregúntale, jugaba de medio derecho, de volante. Era correlón, pero me valía, no iba a los entrenamientos“, reveló Peso Pluma en su visita al podcast ‘Disfruta El Viaje’ de Jesús Angulo.

Un buen rato después de aquel capítulo, llegó el momento de JJ Macías. El delantero del Rebaño quedó sorprendido al darse cuenta de que sí compartieron vestidor. No obstante, explicó por qué no creía que se tratara de la misma persona.

JJ Macías confirmó que Peso Pluma pasó por Chivas

‘Canelo’ Angulo ha tenido a un sinfín de invitados en su podcast y acaba de publicar el capítulo con JJ Macías, quien está recuperándose de una lesión. El atacante rojiblanco habló sobre cómo llegó a Primera División, así que eventualmente recordó su etapa por fuerzas básicas y ahí entró la conversación sobre Peso Pluma.

“Se llama Hassan, ¿verdad? Me acuerdo hasta de su mamá. Había un cabrón que se llamaba Hassan Kabande y cuando lo vi, yo dije de que: ‘Wey, no mames’. Claro que jugó en inferiores conmigo y cuando tú lo subiste al podcast, me metí porque vi la cara y se me hacía súper conocido. Ya cuando lo vi con su estilo y todo, pensé que no era“, confesó JJ Macías.

Haciendo memoria, Macías no solo confirmó que fueron compañeros, sino que Peso Pluma era bastante bueno: “Sí es él. Era buenísimo, te lo juro sí era buenísimo pero su perfil de ese entonces al de ahorita, nada que ver. Dio un giro de 180 grados y cuando vi el podcast pensé que era otro Hassan“.