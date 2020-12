El portero Petr Cech marcó generaciones con sus atajadas y el característico gorro que utilizó desde que sufrió una fractura de cráneo con hundimiento en 2006. Se retiró en mayo de 2019, pero volvió a las canchas en la Premier League 2 como titular con el equipo Sub 23 del Chelsea y con 38 años de edad.

