Los Dallas Cowboys recibieron un duro golpe en sus aspiraciones de playoffs, luego de perder en el juego divisional de la NFC Este ante los Philadephia Eagles, que son nuevo dueños de este pelotón tras imponerse 9-17.

Ambos equipos llegaron a este partido empatados con una marca de 7-7, sin embargo, tras este resultado deja a los Eagles con 8-7, mientras que a los Vaqueros con 7-8 de cara al último partido de la temporada regular, en la que Eagles llegará con todas las de sellar el boleto a la postemporada.

¿Alguien vio a Dak Prescott durante el partido? El quarterback de los texanos pasó de noche y no fue capaz de conectar para tochdown, de modo que todos los puntos de Dallas fueron producto de goles de campo y así no se puede pensar en playoffs.

Jake Elliot movió los números con el primer gol de campo del partido y después los Eagles se adueñaron del partido con la conexión de Carson Wents para seis yardas para Dallas Goedert para poner las cosas 10-0 al final del primer cuarto.

.@cj_wentz over the top to @goedert33!@Eagles take a 10-0 lead.

December 22, 2019