Pilotos, directoras e ingenieras: Ellas son las mujeres que participan en la Fórmula 1

El deporte, y particularmente disciplinas como el automovilismo, suelen estar dominadas por hombres. Por esa razón, ver a mujeres en cargos importantes de la Fórmula 1 o sus derivados, siempre será digno de destacar.

Desde pilotos, pasando por ingenieras, asistentes y directoras, todas ocupan puestos de suma importancia. De cara a una nueva temporada, la lista incrementa y se convierten en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

Angela Cullen y su increíble trabajo con Hamilton

Probablemente reconozcas a este mujer, ya que siempre acompaña a Lewis Hamilton. Ella es neozelandesa y parte fundamental de todas las victorias del inglés, quien no se cansa de hacer historia en la Fórmula 1.

En 2016, Angela Cullen se convirtió en la primera fisioterapeuta en trabajar con un piloto de la Fórmula 1. Poco a poco, realizó cambios en sus hábitos alimenticios, implementó un programa de la NASA para mejorar sus horas de sueño y vencer al jet lag, y lo centró en cada carrera.

¿Pero qué fue lo que hizo que la también asistente sea tan exitosa? Antes de trabajar con Hamilton, Cullen ejerció en la academia Hintsa Performance, un centro integral de salud que fundó Aki Hintsa, su mentor.

Este personaje laboró como responsable médico de McLaren durante 11 años. Sin embargo, falleció y dejó todo su conocimiento a Angela Cullen. Por si fuera poco, la fisioterapeuta de 46 años de edad también trabajó en el Crystal Palace y con más atletas del Reino Unido.

La relación entre Cullen y Hamilton superó lo laboral y se convirtió en una gran amistad. Ambos comparten un tatuaje con la palabra loyalty (lealtad), y apoyan causas como Black Lives Matter.

Susie Wolff, al volante y fuera de las pistas

La escocesa es ex piloto y ahora aprovecha sus conocimientos como directora y accionista. Entre 2001 y 2004 consiguió 3 podios en la Fórmula Renault e incluso llegó a la Fórmula 3 Británica, pero la mermó una lesión en el tobillo.

A partir de 2006 compitió en el Deutsche Tourenwagen Masters (DTM); en 2012 inició una nueva etapa como piloto de desarrollo de Williams Racing y se mantuvo en el equipo hasta 2015, año en el que anunció su retiro.

Si hay algo seguro, es que la casa de Susie Wolff transmite automovilismo en cada rincón. Su esposo es el ex piloto austriaco Toto Wolff, quien la ha apoyado en varias etapas de su vida y de su carrera profesional.

Para hacer lo propio con aquellas mujeres que buscan un lugar en la Fórmula 1 u otras ramas del automovilismo, la británica creó Dare to be Different, una iniciativa que promueve la apertura de espacios en esta disciplina para marcar diferencia.

Bernie Collins y su labor con Checo Pérez

Egresada de la Universidad de Queens Belfast y con experiencia como ingeniera de rendimiento en McLaren, la irlandesa se unió a Force India en 2015 para ejercer como ingeniera de estrategia.

Hasta 2020, formó parte del equipo de trabajo del mexicano Checo Pérez y se encarga de tomar decisiones de suma importancia durante las carreras, pero también en sesiones de práctica o calificación.

El interés de Bernie Collins por los autos nació con su padre, quien a pesar de no ser mecánico sí trabajaba como reparador. Incluso ahí, ella no pensaba en hacer una carrera en el automovilismo; sin embargo, el gusto por las matemáticas y la física la acercaron a la aerodinámica, y esta al deporte motor.

Más mujeres en la Fórmula 1 y el automovilismo

Tatiana Calderón, piloto de pruebas de Alfa Romeo: Con 28 años de edad, la colombiana es la primera y única mujer que ha participado en la Fórmula 2.

Su carrera comenzó en el karting de su país y luego emigró a Estados Unidos. En 2018 firmó con Sauber, escudería con la que también hizo historia: en el Gran Premio de México de ese año, condujo el Sauber C37; nunca antes, una mujer piloteó un monoplaza de F1.

Actualmente trabaja con Alfa Romeo y correrá en la Súper Fórmula Japonesa, así como en las 24 Horas de Daytona en un Lamborghini Huracán GT3 Evo. A su lado, estarán otras mujeres como Katherine Legge y Ana Beatriz Figueiredo.

Jamie Chadwick, piloto de desarrollo en Williams: La más pequeña de la lista. Nació el 20 de mayo de 1998, por lo que apenas cumplirá 23 años de edad; ha participado en el Campeonato Británico de GT y MRF Challenge.

La británica también dio sus primeros pasos en karting y hace algunos años tuvo una etapa con Aston Martin. Con este equipo ganó las 24 Horas de Silverstone, en compañía de Andrew Howard, Jonathan Adam, Ross Gun y Harry Whale.

Silvina Hoffer, directora de comunicación de Ferrari: Con un currículum digno de envidiar, se incorporó a Ferrari en 2019. Es una de las mujeres con más experiencia en Fórmula 1, pues pasó por Minardi, Williams y McLaren.

En esta última escudería era conocida como la sombra de Fernando Alonso, pues trabaja de cerca con los pilotos y de ella dependen las entrevistas o conferencias de prensa. No obstante, esta no es su única pasión: antes de adentrarse en el automovilismo, estudió Arquitectura en Milán.