El Club América enfrentará una de las etapas más complicadas dentro de la Liga MX y es que por azares del destino, le toca jugar sus 3 clásicos al hilo. El ‘Piojo’ Herrera, DT de las Águilas, confía en que pueden ganarlos todos y sacar los 9 puntos, mismos que los harían entrar prácticamente a la liguilla y con lo que cumplirían un par de sus compromisos, por lo que trabajarán duro para lograrlo.

En el Club América se sabe que hay partidos que se pueden perder a lo largo del torneo pero los clásicos contra Chivas, Cruz Azul y Pumas no, por lo que ahora se viene una serie de retos muy importantes para las Águilas, donde el ‘Piojo’ Herrera y compañía demostrarán de qué están hechos.

Las palabras del ‘Piojo’ Herrera previo a los 3 clásicos

En entrevista con ‘Fox Sports’, Miguel el ‘Piojo’ Herrera habló de los clásicos que le vienen al América y es que desde este 19 de septiembre se medirán a Chivas, Cruz Azul y Pumas respectivamente, por lo que sabe que aunque será difícil, sacar la victoria en cada juego es posible.

"VAMOS POR LOS 9 PUNTOS"#AgendaFOXenCasa Miguel Herrera no huye al compromiso de ganar los tres clásicos: Chivas, Cruz Azul y Pumas Los ecos de la entrevista con el 'Piojo', ¿con qué te quedas?@ruubenrod @lmsauret @MonicaArredondo pic.twitter.com/Iv0DHdPGpK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 15, 2020

“Quiero ir por los nueve puntos, no tengo la menor duda, sabemos que es difícil pero vamos a trabajar muy fuerte para sacar las tres victorias. Si llegas a la fecha 13 con 29 puntos, prácticamente tienes amarrada la Liguilla, pero buscamos no salir de los primeros cuatro lugares“, comentó el ‘Piojo’ Herrera.

El ‘Piojo’ Herrera sabe que en su plantilla hay jugadores como para ganar los 3 clásicos, por lo que no le queda más que seguir trabajando y afrontar cada uno de los juegos con la seriedad que se merece.

“Hay futbolistas para sacar los nueve puntos. El volumen de juego nos está faltando pero vamos a trabajarlo. Hemos mostrado buen futbol por lapsos”, dijo el ‘Piojo’ Herrera.

Finalmente, el DT del América consideró ‘injusto’ que teniendo 17 fechas en el calendario de la Liga MX, les hayan puesto los 3 clásicos al hilo pero con todo y lo perjudicial que puede llegar a ser, hay compromiso para ganar los juegos.

“Como se acomodó el calendario me parece algo bastante malo para el equipo. Lo enfrentaremos pero no me parece algo lógico que América sea el único juegue tres Clásicos, y teniendo 17 fechas para esparcirlos, los juegue todos seguidos“, sentenció el ‘Piojo’ Herrera.