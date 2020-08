La jornada 6 de la Liga MX sigue su marcha y quien fuera el líder del torneo en jornadas anteriores, ahora liga derrotas. El América perdió ante Monterrey tras un partido intenso y algo polémico, pues fiel a su estilo, el ‘Piojo’ Herrera se encargó de cuestionar al arbitraje y a sus jugadores, destacando la falta de concentración en ambas partes y dando su punto de vista por la derrota.

En conferencia de prensa luego del partido, el ‘Piojo’ Herrera le lanzó algunos ataque al arbitraje pues consideró que la jugada donde Roger Martínez se va expulsado no ameritaba tarjeta roja. Esperaba que se revisara en el VAR, que hubiera otro tipo de acciones por parte del silbante pero al final los terminaron perjudicando.

“Lo de Roger no está ni cerca de ser expulsión. El error de Roger es querer tapar, es un foul como los que él recibe, tengo que decirle que, estando amonestado, no lo puedes ni voltear a ver, para eso hay un aparato que se llama VAR para revisar la jugada“, mencionó el ‘Piojo’ Herrera.

Si bien hubo una ‘falta de atención’ en el árbitro, el ‘Piojo’ Herrera de igual forma cuestionó la actitud de su equipo, pues por lo que vio en la cancha sabe que han estado desconcentrados y les faltó más ambición en el cierre del juego, por lo que espera una mejor actitud en los próximos encuentros.

“El equipo se ha distraído mucho a balón parado y si no estamos más atentos ahí sufriremos, desafortunadamente no estamos concentrados y hacemos un penal tonto, no estamos trabajando con conciencia de marcar al hombre que me toca, después del tercer gol el equipo bajo los brazos, cuando no deberíamos, eso sí molesta y eso si pone en dudas con quién voy a iniciar, debemos jugar con mucho mayor orgullo”, comentó Miguel Herrera.

Finalmente el ‘Piojo’ Herrera le lanzó unas indirectas a la afición americanista y es que está consiente de que al América le faltó mayor ambición para ganar el partido pero de igual forma resalto que a sus seguidores ‘todo les molesta’, por lo que una mala jugada o una decisión errónea, terminará en críticas.

“Los jugadores están distraídos y no están conscientes que a este equipo le juegan a ‘full’ y aquí a la gente todo le molesta. Tenemos que entender dónde estamos parados, porque aquí perder a la gente le molesta, si se gana 4-0 a la gente le molesta, de ganar un partido y no hacerlo redondo, a la gente le molesta; espero que entiendan que no podemos bajar los brazos, los que tengan actitud y determinación son los que jugaran, los nombres no me importan quien sean”, sentenció Miguel el ‘Piojo’ Herrera.

¿Cómo va el América y al ‘Piojo’ Herrera en la Liga MX?

Con su segunda goleada al hilo, el América se ubica en la tercera posición de la tabla general con 10 unidades pero al final de la jornada podrá bajar un par de posiciones y es que con algunos duelos aún por jugar, podrían hacerlos caer.