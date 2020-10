Gerard Piqué por fin alzó la voz dentro del Barcelona para criticar, ¿a quién más? a Josep María Bartomeu y a la Junta Directiva, tiempo después de que la salida de Lionel Messi del club estuvo más cerca que nunca.

Como el referente que es dentro del club, se esperaba que Piqué diera una postura en ese momento pero el defensa se esperó hasta este momento para hablar del tema. Lo primero que quiso tocar el veterano zaguero fue el tema del ‘Barcagate‘.

“No quiero llevarme mal con nadie, pero ha habido veces con el tema de las redes sociales, le pedí explicaciones y lo que me dijo es ‘Gerard, yo no lo sabía’ y me lo creí. Después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club“, declaró en entrevista para La Vanguardia.

El “culpable” de ese momento es Jaume Masferrer, quien es mano derecha de Bartomeu. De igual manera habló de la negativa de él y de sus compañeros a sentarse en la mesa de negociación para hablar de una rebaja de sueldo.

👥 ENTREVISTA EXCLUSIVA Gerard Piqué Habló en caliente después del 2-8. Pidió cambios profundos en el club, y se puso a disposición de la entidad. Dos meses y medio después concede su primera entrevista. Por @JoanjosepPallas https://t.co/3k1YorLG34 #FCBarcelona #barça — La Vanguardia (@LaVanguardia) October 23, 2020

“Cada jugador es libre de aceptar la propuesta voluntariamente del club. Otra cosa es que te obliguen de forma unilateral y que lo hagan con las formas en que lo han hecho. Ahí, la verdad, estoy en total desacuerdo“, agregó.

¿Y qué dijo de Messi?

Hace unos días se había hablado de una “decepción” de Messi hacia Piqué porque no había dicho nada cuando se dio todo el tema de la posible salida del argentino. Ahora por fin el defensa habló de la forma de actuar de la directiva con un jugador “que se merece todo”.

“Leo se había ganado sobradamente tomar una decisión y sí él consideraba que debía irse, yo como presidente hubiese actuado diferente. Un jugador que durante 16 años te ha dado tanto. Estás obligado a llegar a un acuerdo con él“, comenzó.

En la misma línea, Gerard Piqué aseguró que el nuevo estadio del Barcelona debería llevar el nombre de Lionel Messi porque el argentino se lo ha ganado. Además consideró que lo de Leo sólo es un reflejo más de que las cosas se están haciendo mal.

“El estadio nuevo debe llevar su nombre y luego el del patrocinador. Debemos preservar nuestras figuras, no desprestigiarlas y eso me pone de los nervios. Algo no se está haciendo bien“, aseveró.

Finalmente Piqué aceptó que definitivamente el 8-2 ante el Bayern Múnich les hizo tocar fondo. Es por eso que la “limpia” de jugadores era algo necesario para que todos se dieran cuenta que nadie es indispensable. Incluso al final de aquel encuentro, él fue uno de los que aceptó que si se tenía que ir, lo haría.

“El club ha ido cayendo en lugar de crecer y esa tendencia es inapelable. Tocamos fondo con el 2-8 y teníamos que hacer un reset todos para ver qué era lo mejor para el club. Desde la humildad, remando y teniendo claro que nadie es imprescindible“, sentenció Gerard Piqué.