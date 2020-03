Pirlo, Cannavaro y más protagonizarán torneo en línea de FIFA 20

En un momento en el que Italia y el mundo del futbol viven con miedo por el coronavirus, grandes figuras del balompié del país protagonizarán un torneo en línea del FIFA 20.

El torneo en línea comenzará el próximo jueves y contará con grandes figuras del balompié italiano, retirados o en activo. Entre ellos estarán Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro, Mario Balotelli, Marco Materazzi, Ciro Immobile, Bernardo Corradi, entre otros.

