Hasta junio: El plan de la Eredivisie para suspender su temporada

El gobierno en Holanda prohibió eventos con más de 100 personas hasta el 1 de junio. Es por eso que la Eredivisie tiene un plan para suspender su temporada.

La Eredivisie planea suspender por completo su temporada, sin dejar descender a nadie. Del título no se habló en específico pero de acuerdo a información de De Telegraaf, se permitiría el ascenso del Cambuur y De Graafschap, que lideran la tabla de la Segunda División de Holanda.

Sí, la Eredivisie pasaría de 18 a 20 equipos como la mayoría de las ligas en Europa. Es por eso que pasarían de ser 34 jornadas a 38 como otros torneos top en Europa.

El final de la campaña estaba planeado para el 10 de mayo. No obstante con la reanudación hasta después del 1 de junio y con aún nueve jornadas por disputarse, en Holanda no les daría el calendario. Cabe recordar que ya no hay ningún equipo del país ni en Europa, ni en Champions League.

Hasta ahora los cuatro primeros lugares de la Eredivisie, lo ocupan el Ajax, AZ Alkmaar, Feyenoord y PSV. Los primeros dos están empatados con 56 puntos pero la diferencia de goles deja en el primer puesto al equipo de Edson Álvarez. El tercer lugar tiene 50 unidades y el cuarto, 49.

Ajax quedó eliminado de la Europa League en 16avos de Final ante el Getafe, mismo caso que el AZ Alkmaar, que quedó fuera a manos del LASK Linz. Antes los de Erik ten Haag habían quedado fuera de la Champions. PSV no superó la fase de grupos, así que ya no hay equipos de Holanda en ninguna de las dos competencias europeas más grandes a nivel de clubes.