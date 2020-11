16 equipos en playoffs: Este es el plan emergente de la NFL ante el coronavirus

La temporada 2020 de la NFL de por sí ya ha sido atípica y ahora los playoffs podrían dar un giro completamente nuevo. La liga planea una expansión de la postemporada, debido a la pandemia del coronavirus, que incluiría a 16 equipos en la fase final.

De acuerdo a información de Chris Mortensen de ESPN, el Comité de Competencia de la NFL está elaborando un plan que se le presentará a los dueños. En el mismo se plantean unos playoffs con 16 equipos, en caso de que algunos partidos de la temporada regular se cancelen debido a la pandemia del coronavirus.

NFL competition committee expects to present a resolution to owners based on a contingency of having a 16-team playoff season (8 in each conference) if games are lost due to the pandemic, especially as bye weeks disappear, according to league sources. Committee met by zoom today.

