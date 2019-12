Los playoffs, magia en Detroit y el milagro de Miami 2.0: 7 puntos para resumir la Semana 17 de la NFL

Se terminó la temporada regular de los emparrillados. El último duelo entre San Francisco y Seattle finalizó con la Semana 17 de la NFL.

Se definieron los playoffs y muchos entrenadores podrían formar parte del Black Monday pero si no pudiste ver el último domingo de temporada regular, acá te vamos a resumir la Semana 17 de la NFL en 7 puntos.

Los Detroit Lions no pudieron despedirse con una victoria en la Semana 17 de la NFL. No obstante, sí lo hicieron con una jugada llena de magia que nos hizo recordar al Super Bowl que ganó Nick Foles con las Eagles.

Danny Amendola se quedó con el balón y lanzó para David Blough, el mariscal de campo, para que se pusieran al frente en el marcador, en ese momento.

The @Lions get tricky!@DannyAmendola to @David_Blough10 for the touchdown!

📺: #GBvsDET on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app

Watch free on mobile: https://t.co/HYJhHN7b2Y pic.twitter.com/Mgr4Y53dLd

— NFL (@NFL) December 29, 2019