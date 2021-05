Fechas y series: Así se jugarán los playoffs de la NBA

Ahora sí viene lo bueno de la NBA. Después de una temporada regular más breve de lo normal, debido a lo ajustado del calendario porque pandemia, es hora de playoffs, luego de realizarse las dos etapas del play-in.

Al parecer, el play-in llegó para quedarse definitivamente en la NBA, así que será la herencia del coronavirus en el nuevo formato de competencia para los próximos torneos.

Lo que se mantiene igual es el formato de las series, es decir, clasifica el equipo que gana cuatro de siete partidos. Los dos primeros juegos se disputan en la duela del mejor posicionado en la clasificación y después de cada partido, al día siguiente se descansa.

Conferencia Oeste

Los Lakers se vinieron abajo después de la lesión de LeBron James y tuvieron que pasar por el play-in, y finalmente se instaló como el séptimo invitado. El equipo a vencer, sin embargo, es el Utah Jazz, que enfrentará a los Golden State Warriors o Memphis Grizzlies.

Los juegos de la primera ronda comienzan a partir del 22 de mayo y de ser necesario se definirá hasta el 6 de junio.

A partir del 22 de mayo

Los Angeles Clippers vs Dallas Mavericks

Denver Nuggets vs Portland Trail Blazers

A partir del 23 de mayo

Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers

Jazz Utah vs Warriors o Grizzlies

Conferencia Este

Nueva York se metió a los playoffs con sus dos equipos, pero las esperanzas de protagonismo están puestas sobre los Nets y ese tridente conformado por Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden, quien había empezado la campaña con Houston.

Pero ojo con los Philadelphia 76ers, que terminaron como líderes en el Este y vale la pena no perderle la pista a los Bucks, aunque para esta temporada las expetativas no van más allá de la final de conferencia.

A partir del 22 de mayo

Philadelphia 76ers vs Washington Wizards

New York Nets vs Boston Celtics

A partir del 23 de mayo

Milwaukee Bucks vs Miami Heat

New York Knicks vs Atlanta Hawks