Lo que necesitas saber: Último paso rumbo al Super Bowl LX. Cuatro equipos se disputarán dos boletos en las finales de Conferencia.

Bills, Texans, 49ers y Bears se quedaron en el camino (y los de San Francisco de forma majadera). Así que ya sólo tenemos a cuatro equipos que, en las Finales de Conferencia, disputarán los dos boletos para el Super Bowl LX.

Foto: Denver Broncos / NFL

Resultados Ronda Divisional

Primero, en juego cerradísimo, los Broncos vencieron a los Bills 33-30. Y esa fue la emoción de la primera jornada de las Rondas Divisionales, porque en el otro partido, los Halcones Marinos de Seattle (o sea, los Seahawks) pasaron por encima de los 49ers de San Francisco: 41-6.

En el segundo día del fin de semana previo a las Finales de Conferencia, los Patriotas y Texanos se midieron y, ni modo, los de Houston dieron batalla, pero no pudieron contener a los de Nueva Inglaterra: 28-16 quedó el marcador.

Por último, Carneros de Los Ángeles y Osos de Chicago se fueron a tiempo extra que se definió a favor de los primeros: 20-17 y pase directo para la final de la Conferencia Nacional.

Así se jugarán las Finales de Conferencia

Con los resultados del fin de semana, quedan así los juegos:

Conferencia Nacional: Seattle Seahawks vs Los Ángeles Rams (domingo 25, 5:30 pm)

Conferencia Americana: Broncos de Denver vs Patriotas de Nueva Inglaterra (domingo 25, 2:00 pm)