La polémica de Brady al tapar el logo de Nike durante los festejos del Super Bowl

Tom Brady no sólo es el mejor jugador de la historia de la NFL, también es un excelente embajador de marca y durante la celebración del Super Bowl LV lo demostró ante todo el mundo. Pocos se habrán percatado del hecho, pero aquí te explicamos qué sucedió y cómo Brady se ganó el corazón de todo Under Armour.

El momento del discurso de celebración es perfecto para promocionar de manera indirecta alguna de las marcas que viste a los equipos de futbol americano, pero no para Tom Brady, que decidió no mostrar durante su speach a la marca Nike.

En el momento en el que tomó el micrófono y vio a la cámara gigante, se dio cuenta de que estaba mostrando la icónica paloma de Nike y no dudo en subirse la playera para tapar el logo para después agradecer a equipo e institución el logro conseguido.

Tom Brady es el jugador más laureado en la historia de la NFL, nadie tiene su currículum y tenerlo como embajador de marca es un logro increíble, además demostró ser una excelente contratación para tener en una empresa.

Varias marcas se ha peleado por Tom Brady, entre ellas Aston Martin, marca de automóviles; Tag Heuer, empresa de relojes; Ugg y Foot Locker, marcas de zapatos y más recientemente con Under Armour.

La acción de tapar el logo de Nike durante las celebraciones lo realizó debido a que la marca no le genera un ingreso extra y tampoco quería promocionar de más a la marca que viste a los Buccaneers y a toda la NFL.

De esta manera Tom Brady seguirá siendo la cara del futbol americano para Under Armour y no se puede dudar de su ética y compromiso con la marca deportiva al no querer promocionar alguna otra durante su tiempo en pantalla.

There will be a conversation about @TomBrady known Under Armour guy wearing a Nike undershirt while holding the Lombardi #PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/Jcgb29tcQu

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) February 8, 2021