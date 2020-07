Policía arrestó a niño de 12 años por amenazas y ataques racistas contra Wilfried Zaha

La Premier League ha vivido momentos críticos pero no se había visto algo tan serio como lo que presenciamos este día. Wilfried Zaha denunció en redes sociales, previo a que arrancara el duelo entre Aston Villa y Crystal Palace, que estaba recibiendo amenazas y ataques racistas de parte de un fanático de los ‘Villanos’, hecho que movilizó a las autoridades y aparentemente encontraron al responsable: un niño de 12 años que ya fue arrestado.

La situación fue así. Esta mañana Wilfried Zaha, jugador del Crystal Palace, publicó en su cuenta de Twitter algunas fotos y capturas de amenazas y ataques racistas que estaba recibiendo, por parte de ‘Jack Dolan’, pues le advertía que si le anotaba gol al Aston Villa iba a ir en contra suya.

La policía de West Midlands atendió esta amenaza en contra del futbolista del Crystal Palace e inició una investigación, misma que dio resultado muy rápido ya que como dijimos, encontraron a un niño de 12 años como culpable de estos ataques a Wilfried Zaha.

Durante el juego entre Aston Villa y Crystal Palace las autoridades de West Midlands hicieron una revisión e indagaron sobre el paradero del agresor de Wilfried Zaha; la investigación los llevó hasta el menor de 12 años, lo enfrentaron cara a cara y ya habría sido puesto en disposición de la policía para recibir ‘un castigo’.

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ

— Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020