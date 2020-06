¿Por qué Semedo fue perdonado por el Barcelona tras saltarse la cuarentena?

Ni La Liga ni el Barcelona fueron tan severos con Nelson Semedo como lo fue la Bundesliga con los entrenadores del Augsburgo y Unión Berlín, a quienes no dejó ingresar a los estadios en la reanudación del futbol por saltarse la cuarentena.

El futbolista del club catalán, quien asistió a una fiesta a sólo unos cuantos días del primer partido del Barça después de la pausa por el coronavirus, finalmente sí podrá jugar este sábado frente al Mallorca.

El futbolista portugués fue sometido a pruebas tras darse a conocer su violación al confinamiento, y los resultados fueron negativos. Tras ofrecer disculpas a sus compañeros, el lateral entró en la lista de convocados para el duelo contra Mallorca, por lo que podría jugar.

Quique Setién, técnico del equipo blaugrana, explicó que la inclusión de Semedo en la lista. “Es obvio de que se ha equivocado. He hablado con él y me ha pedido disculpas. A mí y a todos. Ha cometido un error. Es una equivocación sin más”.

Una de las razones por las cuales el Barça no haya sido tan enérgico en las medidas con Semedo es la debilidad del equipo en sus laterales. Sin Semedo, la opción más viable para la lateral derecha sería Junior Firpo, uno de los jugadores más criticados a lo largo de la temporada por un flojo rendimiento, que se ha reflejado en goles en contra.

Pese a ello, Septién trató de independizar la indisciplina de Semedo con el partido de este sábado. “Todavía no he decidido si va a jugar. Si juega o no, no será por ese motivo de poco cuidado que ha tenido. Es una situación que a mí, futbolísticamente, no me va a afectar”, declaró, de acuerdo con Mundo Deportivo.

Además de Semedo, la sorpresa en la convocatoria del Barça es el regreso de Luis Suárez, quien recién superó una lesión, que sin la pandemia le hubiera obligado a perderse el resto de la temporada.