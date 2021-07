En la Eurocopa, el Mundial y en otros torneos, incluso en juegos amistosos que involucren a la Selección de Inglaterra tal vez hayas escuchado o leído la expresión “It’s Coming Home”. Pero ¿De dónde salió esto y por qué identifica al equipo británico y a sus seguidores?

Gran Bretaña siente orgullo por su herencia musical a todo el mundo (nos dieron una pequeña muestra en los Juegos Olímpicos del 2012) y por ser considerados como los “inventores del futbol”, o por lo menos de sus reglas, de modo que la combinación entre música y futbol debía permear a su selección en algún momento y esto sucedió en 1996.

¿Por qué “It’s Coming Home”?

Todo surgió de una canción, creada por la banda británica The Lightning Seeds y los comediantes de la BBC David Baddiel y Frank Skinner, que por aquellos tiempos tenían un programa en el que invitaban a algún famoso para platicar sobre futbol.

Entre los invitados estuvo Ian Broudie, líder de The Lightning Seeds, a quien se acercó después la Asociación de Futbol de Inglaterra para pedirle la creación de una canción con motivo de la Eurocopa que se disputó en 1996 en Inglaterra y el resultado fue Three Lions (It’s Coming Home), en referencia a los tres leones del escudo de Inglaterra.

La canción resultó ser una especie de conmemoración del 30 aniversario del primer y único Mundial que ha ganado Inglaterra (1966) y a la vez reflejaba parte de la emoción de los aficionados al ser anfitriones de un evento grande de futbol.

“It’s coming home, its coming home” (Vuelve a casa, Vuelve a casa), dice la canción al inicio, en referencia a que el futbol volvía a Inglaterra.

¿Por qué se convirtió en un himno para Inglaterra?

La letra de Three Lions parecía estar encaminada a un fin glorioso al recordar leyendas como Bobby Charlton y a la Jules Rimmet, el trofeo del Mundial de 1966, sin embargo, Ian Broudie explicó que la letra estaba inspirada en las emociones de los aficionados, “no para que los jugadores la cantaran”.

La canción hace referencias a las frustraciones de los aficionados en otros torneos después del Mundial de 1966 y las burlas que éstos produjeron: “So many jokes, so many sneers” (demasiadas bromas, demasiadas burlas), para al final de cuentas seguir soñando.

La canción no le hizo gracia a la FA ni a varios jugadores, sin embargo, Inglaterra fue eliminado en semifinales de su propia Eurocopa, en una tanda de penales contra Alemania y el final del torneo fue el reflejo de la letra de la canción, de modo que los aficionados se sintieron identificados y hasta ahora siguen soñando.

Y es tal el sueño que la canción ha sido reproducida más de 38.5 millones de veces, acumula 88 mil descargas y más de 33 millones de reproducciones en video, de acuerdo con radiox.co.